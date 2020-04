"Tengo que envolverme la cabeza en una toalla fría para poder pensar porque es terrible", relató un mendocino de 44 años en un audio enviado a sus amigos días antes de morir y convertirse así en la segunda víctima fatal más joven por Covid-19 en el país y la cuarta en la provincia.

El deceso del hombre fue reportado el pasado miércoles mientras estaba internado en el Hospital del Carmen tras volver de viaje de España con 39,3 grados de fiebre. En las últimas horas fue dado a conocer un audio de WhatsApp que envío días antes a sus amigos contándoles sobre los síntomas, cómo lo habían atendido y les pidió que "se cuiden".

Detalló que a la fiebre se sumó la tos seca desde hacía cinco días. "Está muy complicado el sistema médico, el que diga lo contrario es porque no la ha parido, o sea, estuvimos esperando con síntomas ‘heavy’ ocho horas que nos mandaran la ambulancia y nos cancelaron seis veces la ambulancia", explicó.

.

“Ahí (en el hospital Del Carmen) me van a hacer todos los controles y calculo ¡por Dios! que me den alguna cosa para la fiebre porque el paracetamol de 1 gramo que estoy tomando hace cinco días, parecen Sugus para mí. Me baja un ratito la temperatura, logro estar en 38, una cosa así, que estoy bien. Se me sale prácticamente el cerebro por los ojos. O sea, tengo que envolverme la cabeza en una toalla fría para poder pensar porque es terrible”, continuó el audio.

También les informó a sus amigos que su esposa, quien todavía está internada con un cuadro favorable, había tenido menos fiebre pero más tos. “Tiene fiebre por supuesto y le silba ya el pecho, ella es asmática”, explicó.

Y afirmó, mientras se lo escucha tocer: “Esperemos que sea un viajecito al Del Carmen para que nos pichicateen un poco más fuerte y en un par de días nos suelten de vuelta. Nada, les hago la crónica así, estoy en condiciones de cómo nos está yendo”.

Por otro lado, les recomendó cuidarse, ya que aseguró que el virus “está muy jodido”. “Te dicen cualquier cosa, pero, yo lo vi en España, yo lo vi en el aeropuerto. Tengo conocidos afuera del país que la están pasando realmente muy muy mal. Cuídense”, cerró.