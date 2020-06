El ex presidente Carlos Menem exhibió este martes una nueva mejoría en su cuadro de neumonía, se levantó de la cama y pudo alimentarse sin ayuda, informó el médico Luis De la Fuente, quien lo asiste en el Instituto del Diagnóstico, donde fue internado el sábado.



"Está mucho mejor, ya no está acostado, se levantó y pudo comer solo", detalló De la Fuente y explicó que el cuadro de neumonía por el que fue internado el sábado mejoró ostensiblemente y que el ex mandatario "está respondiendo muy bien a los antibióticos".



De la Fuente precisó que debido a las mejoras en su salud se evalúa retirar a Menem de la sala de cuidados intensivos dentro de las próximas 48 horas.

"Estamos viendo cómo hacemos para sacarlo de terapia intensiva, puede ser mañana o pasado", explicó el médico y añadió que se controla de cerca la diabetes que padece el ex jefe del Estado para evitar complicaciones.



Sobre los test de coronavirus que se le efectuaron al paciente, De la Fuente indicó que "no hay ninguna evidencia de Covid-19" aunque "se lo sigue evaluando".



Menem, de 89 años, quedó alojado el sábado en el Instituto del Diagnóstico de la Ciudad de Buenos Aires cuando comenzó a presentar dificultades para respirar e inmediatamente se le practicó el test del Covid-19, que dio negativo, y se le diagnosticó neumonía.