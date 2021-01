Un voraz incendio se originó este jueves en el Parque Industrial Polo 21 de González Catán (partido de La Matanza) en el límite con Pontevedra, Merlo. Inmediatamente, las impactantes imágenes que demostraban las llamas, y la columna de humo que tenía el cielo azul, comenzaron a circular por las redes. Entre 15 y 20 dotaciones actuaron en el lugar.

El fuego se habría iniciado alrededor de las 15 horas por una explosión en una fábrica de plástico y química ubicada en la calle Colodrero, a pocos metros de la Provincial Ruta 21, dentro del polo. En el lugar comenzaron a arder tambores del solvente que son utilizados para la fabricación de la base de las pinturas.

Alertados por la situación, los Bomberos Voluntarios de La Matanza se hicieron presentes en el lugar para sofocar las llamas. Sin embargo, debido a la magnitud del fuego, tuvieron que pedir refuerzos de Merlo, San Isidro, Hurlingham y Morón.

.

Los bomberos actuaron a toda velocidad con el objetivo de que el fuego no se siguiera expandiendo ya que a poca distancia se encuentra “la fábrica de pegamento más conocida de la Argentina” y “está lleno de material inflamable y peligroso”, consignó TN. Por otra parte, Daniel Bodego, segundo jefe de Bomberos de La Matanza, dijo a medios locales que el fuego ya “está controlado aunque no está extinguido” y la fábrica quedó “totalmente destruida”. Hasta el momento no se reportaron víctimas fatales.

El Parque Industrial Polo 21 cuenta con más de 30 hectáreas y recibe su denominación por el acceso sobre la Ruta Provincial 21, en un lugar estratégico del Gran Buenos Aires, próximo al Acceso Oeste, el aeropuerto de Ezeiza, a la Capital Federal y a la autopista Perón.