El secretario adjunto de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (Agtsyp), Néstor Segovia, reclamó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que convoque a los trabajadores a realizar una negociación salarial y aseguró que llevarán a cabo asambleas para analizar el conflicto.

Tras tomar la medida de fuerza de abrir los molinetes de los subtes de 10 a 12, expresó: "La responsabilidad es del Gobierno. Nosotros tenemos vocación de diálogo. Si Horacio Rodríguez Larreta nos llama por teléfono, en cinco minutos se levanta el conflicto. La gente está cansada de que la UTA la cague y que el gobierno mienta".

Los 16 metrodelegados detenidos el martes en la línea H de subte terminaron de recuperar esa misma noche su libertad, con lo cual la entidad sindical levantó la medida de fuerza que mantuvo paralizado el servicio de manera total desde el mediodía. Sin embargo, volvieron a reclamar por la renegociación de paritarias levantando molinetes en todas las líneas desde las 10 hasta las 12.



Néstor Segovia, había reafirmado en declaraciones a la prensa, al recuperar su libertad en la puerta de la fiscalía 12, el reclamo de "paritarias libres y sin techo salarial" que dio origen a la protesta.

En ese marco, el secretario general de los metrodelegados, Roberto Pianelli, había anticipado que, "entre las 10 y las 12 habrá apertura de molinetes en las estaciones de todas las líneas de subte".

Además, Pianelli le recriminó al Gobierno porteño "impedir la libertad de prensa al prohibir a las cámaras bajar al andén para presenciar cuando tiraban balas de goma y gases a las cinco de la mañana".

Segovia, afirmó que el gobierno porteño busca dejar "mal parados a los trabajadores que discuten paritarias" y aseguró que nunca quisieron "parar totalmente" el servicio de subtes, como ocurrió este martes, en una tensa jornada que terminó con su detención y la de otros 15 trabajadores, los que fueron liberados en horas de la noche.

"La política del gobierno es dejar mal parados a los trabajadores que queremos discutir la paritaria"