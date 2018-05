El dirigente del sindicato de trabajadores de subterráneos porteños Claudio Dellecarbonara ratificó la continuidad de las medidas de fuerza en reclamo de la apertura de paritarias salariales, motivo del conflicto que lleva tres semanas y este miércoles paralizó a las líneas A y B de ese medio de transporte público.



El sindicalista sostuvo en rueda de prensa que la concesionaria Metrovías y el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires "imponen una actitud anti-reflexiva que deja como rehenes tanto a los trabajadores como a los usuarios" del subte.



Subrayó que el conflicto "se vio intensificado ante la actitud de Metrovías de enviar 70 telegramas a delegados y compañeros que liberaron los molinetes en el marco de las medidas de fuerza".



Los servicios de las líneas A y B quedaron paralizados por una huelga que comenzó este miércoles a las 5.30 y concluyó a las 12, cuando los huelguistas liberaron molinetes por un lapso de dos horas en las estaciones cabeceras Plaza de Mayo (línea A) y Juan Manuel de Rosas (línea B).



Dellecarbonara, miembro de la comisión directiva de la Asociación Gremial de trabajadores del Subterráneo y Premetro, ratificó que continuarán las protestas contra el acuerdo paritario vigente con la Unión Tranviarios Automotor ( UTA), que establece un aumento del 15.2% en tres tramos.



"No sólo no nos llaman para dialogar sino que avanzan con sanciones en un marco donde venimos denunciando las cifras millonarias de ganancias de Metrovías no sólo por la suba de tarifas sino también por los subsidios que reciben", subrayó. Señaló además que hay "amparos presentados en conjunto con legisladores de la Ciudad para evitar la suba de la tarifa de subte".



"En este momento en el que estamos hablando se está desarrollando una feroz represión contra los trabajadores que reclaman en Cresta Roja en este ajuste que vienen implementando contra la clase obrera, por lo tanto continuaremos con las medidas de autodefensa", puntualizó.



El dirigente de los Metrodelegados, como se llama al sindicato del subterráneo porteño, aludió así a disturbios desatados en horas de la mañana en cercanías de una planta de Cresta Roja en la localidad bonaerense de Tristán Suárez cuando fuerzas de seguridad desalojaron un corte de la ruta 205 ocupada por despedidos de la empresa productora de pollos.



Por su parte, la empresa Metrovías remarcó en un comunicado que "los telegramas de suspensión enviados a más de 70 empleados de la compañía se deben a la ocupación de instalaciones, apertura de puertas de emergencia y/o liberación de molinetes para facilitar la evasión, o directamente impedir la normal prestación del servicio".



También ratificó que la paritaria con la UTA se firmó el 12 de abril último y "está siendo abonada según lo acordado; fue rubricada por las partes intervinientes y ajustada a derecho y, por ello, no puede ser desconocida por ninguna de las asociaciones gremiales".