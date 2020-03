El legislador porteño Eugenio Casielles (Consenso Federal) informó que su asesor que fue diagnosticado con Coronavirus, el segundo caso registrado en la Argentina, se encuentra "en perfecto estado" de salud, y aseguró que ni el afectado ni el resto de su equipo concurrirán a su oficina de la Legislatura como medida preventiva.

"Mi asesor está perfecto; no tiene síntomas en este momento. La gente que tuvo contacto con él está en reposo en sus casas", comentó el diputado en contacto telefónico a la prensa acreditada en la Legislatura.

En ese sentido, Casielles confirmó que su asesor no concurrió al despacho de la Legislatura desde su regreso de Europa, el pasado 1 de marzo, y que, en cambio, sí fue a trabajar a una oficina privada que el equipo tiene en otro edificio.

.

"Él no estuvo en la Legislatura porque no era necesario. Al despacho no va a ir nadie por una cuestión protocolar, para potenciar los cuidados", comentó.

Casielles indicó que, aunque le dijeron que podía realizar una vida normal, él evitará participar de la actividad en la Legislatura por unos días.

Situación en la Legislatura porteña

Mientras tanto, aunque se continúa con las actividades normales, desde la Legislatura confirmaron a Télam que el personal médico está informado sobre la situación y preparado para actuar según los protocolos ante consultas de personas con síntomas acordes con el Coronavirus.

"La semana pasada, por un tema que no tenía que ver con este, habíamos empezado a buscar para comprar el alcohol en gel que, efectivamente, nos costó conseguir. Pero ayer ya lo habíamos conseguido y hoy se va a disponer en los lugares necesarios para que esté al alcance de todos", comentó una fuente legislativa.

En ese sentido, se explicó que se decidió mantener la agenda de actividades por la particularidad de que el asesor contagiado no estuvo nunca en el Palacio legislativo desde su regreso al país.