Por causas que se tratan de esclarecer, la camioneta Nissan Frontier dominio AA810PR conducida por Pablo Micheli, colisionó con una bicicleta en la que se desplazaba una joven de 16 años identificada como Sabrina Gómez León.

"Gracias a dios sólo fue un susto. La chica tiene sólo raspones, no fue nada grave", dijeron desde el entorno del sindicalista. Además, su vocera contó que el titular de la CTA "está en contacto con la familia y la chica".

Por otro lado, prefirieron no brindar detalles de la secuencia del accidente pero aseguraron que Micheli iba solo en su camioneta aunque "atrás de él venía otro compañero" en otro vehículo. "Además se ofreció de inmediato a que le saquen sangre, cosa que no habían hecho, para que se corrobore que no estaba alcoholizado o algo por el estilo", comentó su vocera.

Testigos presenciales sostuvieron que fue una maniobra común, ya que "él no vio a la chica, ni la chica lo vio a él".