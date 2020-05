Los adultos mayores no sólo son parte de los grupos de riesgo ante la amenaza del coronavirus, sino que además sufren como las demás personas el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Pero así como cada uno es distinto a otro, tanto su vejez como su realidad y su contexto, también se diferencian. Unos padecen la distancia de sus nietos y familias, otros viven en soledad, algunos en hogares u otros muchos no tienen ni las posibilidades ni los recursos para enfrentar un presente que parece apocalíptico con un futuro incierto en el retorno a la "normalidad".

“Hablar de adultos mayores alude a un universo muy amplio. No existe un sólo tipo de adulto mayor en el marco de esta pandemia. Los efectos y la posición de cada grupo frente al confinamiento es diferente. Sumado al andamiaje, la posición subjetiva y los recursos con los que cuenta cada uno de ellos para enfrentar el aislamiento social, preventivo y obligatorio”, explicó en diálogo con cronica.com.ar, la licenciada Alejandra Calvo, psicoanalista (M.P 80345 M.N 26741), politóloga de la Universidad de Buenos Aires y coordinadora del Área de Psicología del Hogar La Asociación Helénica de Socorros Mutuos San Demetrio.

"Hablar de adultos mayores alude a un universo muy amplio. No existe un sólo tipo de adulto mayor en el marco de esta pandemia", Alejandra Calvo.

Según la licenciada, para analizar este contexto, es necesario distinguir a los que viven en sus casas, solos o acompañados y dentro de ese mismo grupo a los que son autónomos de los que no. Como también a los que están institucionalizados dentro de los cuales están los auto válidos y los más dependientes. “Esto define la marca y la capacidad de resiliencia ante una situación que contiene algo del orden de lo traumático”, dijo.

Los adultos mayores, que están considerados ante la pandemia como un grupo de alto riesgo, permiten tomar consciencia de “cierta fragilidad física pero no necesariamente psíquica o anímica”.

En el grupo etario, también se encuentran los que se auto aislaron para disminuir los riesgos de contagio "porque evalúan que pueden hacerlo, lo que no significa que estén solos, si no que están acompañados desde diversas redes de apoyo, como también están los que están institucionalizados al cuidado de la normativa establecida". Según Calvo, también están los que decidieron ser "protagonistas activos y aportar con su participación a comedores comunitarios en diversas organizaciones sociales o religiosas y prestan algún tipo de servicio. Otros, que lograron una mayor conectividad con la tecnología y otros que no, como también quienes no cuentan con una gran capacidad física pero que sí cuentan con una gran capacidad de resiliencia".

“Esto nos habla de la arquitectura de cada sujeto, de cada psique y de las herramientas y recursos de cada cual para enfrentar una pandemia”, aseguró.

Muchos de ellos “ ejercen el auto cuidado, se han recluido y han adoptado nuevos hábitos”, Alejandra Calvo.

Múltiples efectos para múltiples actores

El efecto de la cuarentena sobre los adultos mayores es diverso, el efecto o los efectos en todos no es igual. Muchos de ellos “ejercen el auto cuidado, se han recluido y han adoptado nuevos hábitos”. En otros, hay “una ligadura a la angustia, a la tristeza, al miedo y la ansiedad”. Mientras que otros “desestiman la importancia de la pandemia subestimándola, otros asumen una “posición de omnipotencia que oficia de barrera frente a lo incierto y aún real que escapa a lo fantasmático”. Como también “muchos se ajustan y se alinean a las medidas mientras que otros la incumplen”.

“Es fundamental el lugar que ocupa la información. Es un aspecto que no puede quedar excluido en los efectos que produce en los adultos mayores. La información y la

sobreinformación como las redes sociales, exceden una adecuada elaboración de la información. Los hechos se viven y se sienten según se nombran”, expresó Calvo.

Como coordinadora del área de psicología de un hogar, la licenciada expresó que los geriátricos “son parte del tejido social y están conmovidos por los efectos del coronavirus” como tantas otras instituciones. “No son 'muriendas', son viviendas, funcionan como su hogar. Y se agrega otra arista, a diferencia de los que viven solos o acompañados en sus casas, que es el cuidado de los cuidadores. También hay que tener en cuenta a los que los ayudan y asisten. El personal de salud, de cocina, el personal de limpieza, todos forman una trama donde las turbulencias individuales y colectivas confluyen en un mismo lugar”, aseguró y agregó: “La pandemia nos pone a todos como iguales, todos somos sujetos con padecimiento subjetivo. Padecemos e la ansiedad, el miedo y el aislamiento”.

“Como dice la licenciada Alicia Stolkiner: ‘el confinamiento es similar a vivir un duelo, todos estamos atravesando un duelo’. Atravesamos un duelo con respecto a la construcción de futuro o a la seguridad ilusoria de futuro que teníamos frente a un alto nivel de incertidumbre sumado al temor de la pérdida de un familiar”, citó Calvo.

“La pandemia nos pone a todos como iguales, todos somos sujetos con padecimiento subjetivo. Padecemos de la ansiedad, del miedo y del aislamiento”

En el caso de los geriátricos por el aislamiento se han suspendido los espacios de estimulación que se llevan adelante a través de los talleres de actividades. “Se encuentran en una pausa debido a que los mismos coordinadores de los talleres están en cuarentena. Si bien reciben estimulación del propio cuerpo de enfermería, no reciben estimulación específica de cine, teatro, arte, educación física, terapia ocupacional, musicoterapia, con los que cuentan con una frecuencia semanal”, explicó la licenciada sobre la institución que coordina.

"La cuarentena total de la institución implica también que los familiares de los pacientes no pueden ingresar", Alejandra Calvo.

“La cuarentena total de la institución implica también que los familiares de los pacientes no pueden ingresar. Por lo tanto otro de los efectos es que no pueden verse de forma presencial con sus familiares”, aseguró.

Según la licenciada, ante todos estos efectos, “hay quienes funcionan con una posición de control y vigilancia sobre el personal de salud, otros con una conducta adaptativa a las normas que se deben seguir, otros resistencial, otros negacionistas de la realidad. y otros están temerosos de ser afectados por el virus. Y como efectos de la cuarentena aparecen también vivencias de desamparo, de soledad, de angustia, de tristeza, y desasosiego”, describió.

"Como efectos de la cuarentena aparecen también vivencias de desamparo, de soledad, de angustia, de tristeza y desasosiego".

Las instituciones para adultos mayores actúan con un protocolo que se puso en marcha a partir de decretar el aislamiento social preventivo y obligatorio. y desde ese entonces los familiares no pueden ingresar a la institución como tampoco los proveedores de insumos, de mercaderías, ni los coordinadores de los distintos talleres o de actividades, se suspendieron los eventos recreativos y las visitas externas en general.

Según Calvo, la medida apunta a aislar a esta franja etaria de la población que encabeza las estadísticas de afectados por Covid -19. Aunque todas esas disposiciones impiden mantener contacto con el afuera, igual lo hacen a través de dispositivos tecnológicos que posibilitan “no discontinuar los lazos y seguir ofreciendo la palabra y la escucha como modo de armar y producir nuevos entrelazamientos”.

"Hay quienes funcionan con una posición de control y vigilancia sobre el personal de salud, otros con una conducta adaptativa a las normas, otros resistencial, otros negacionistas de la realidad. y otros están temerosos de ser afectados por el virus"

Los familiares sólo se acercan a la institución para alcanzar medicamentos a los residentes u órdenes con indicaciones de sus profesionales de cabecera o bien, para preguntar sobre la salud y el bienestar de ellos. También se comunican telefónicamente.

Según Calvo, los residentes preguntan por sus familiares. “En cada uno de los adultos mayores anida el deseo de reencuentro, el abrazo. El sujeto no es un cuerpo pero tampoco es un sin cuerpo. El cuerpo tiene función de sostén y de soporte. y en especial cuando se trata de patologías graves o severas. Por eso es de vital importancia fomentar y estimular el lazo social y estar vinculados a otros y estar entre otros”, explicó.

Como en el resto de las personas, la tecnología a través de los dispositivos, pasó a ser esencial en este contexto de aislamiento y pandemia. “Hay una reivindicación de lo virtual y está puesta al servicio del encuentro con el otro. A través de las video llamadas, el Zoom, los mails, las llamadas telefónicas, es la comunicación remota la que posibilita la continuidad de los vínculos y la conexión con el mundo exterior”, dijo la licenciada Calvo.

"En cada uno de los adultos mayores anida el deseo del reencuentro, del abrazo. El sujeto no es un cuerpo pero tampoco es un sin cuerpo. El cuerpo tiene función de sostén y de soporte. y en especial cuando se trata de patologías graves o severas"

“Los adultos mayores se encuentran posicionados en un horizonte donde conviven a diario con la idea de finitud. Algunos convocan a la muerte como deseo de no seguir siendo una carga para sus familiares, esto está más potenciado en las personalidades de tipo depresivas. También están aquellos que con un halo de realidad advierten la dificultad física y el deterioro progresivo como una antesala de la última etapa de la vida", aseguró.

Y concluyó: "La pandemia se presenta como una peste más de las tantas que atraviesan y la sobre información hace que penetre la idea de una preocupación que se suma y se monta sobre una trama que ya se presenta con fallas. Sin embargo el miedo está más colocado en no poder ver a los familiares que en contraer el virus”.

"La pandemia se presenta como una peste más de las tantas que atraviesan", Alejandra Calvo. (Gentileza La Voz)

La cuarentena según Salvador

En el hogar para adultos mayores que coordina Calvo, vive desde hace diez años Salvador de Rosa, quien tiene hoy 80 años. Él siempre estuvo acostumbrado a entrar y salir de la residencia con libertad. El coronavirus y las medidas de aislamiento, ahora no se lo permiten. Y si bien sabe que es por su cuidado, también entiende que es por el cuidado de todos.

“Cuando no había cuarentena venía para comer y dormir, estaba siempre afuera. Pero ahora que no puedo salir sólo tengo el teléfono para comunicarme con mis hijas. Pero entiendo que nos están cuidando, el personal nos trata con mucho amor. Pienso en los demás y entiendo que al cuidarme yo estoy favoreciendo a los demás”, expresó Salvador.

El teléfono fijo es su escape al exterior ahora, ya que no se lleva bien con la tecnología. Conversa con sus nietos cada uno o dos días y trata de bromear con ellos. Lee el diario todos los días, escucha la radio, y aunque se define como un “solitario”, charla con pocos compañeros recordando experiencias pasadas. Destaca que con otros no puede entablar conversaciones debido a que no escuchan por alguna dificultad o padecen una enfermedad que se los impide.

“Prácticamente no hablamos sobre el coronavirus. Hablamos para atrás, de coches, de cosas de nuestros tiempos”, aseguró Salvador.

Con sus nietos no habla sobre el contexto de la pandemia ni por qué no pueden verlo. “Si me duele la uña del pie, no se los digo. Trato de no comentarles nada de eso”, dijo Salvador, y sobre su expectativa de que se levante la cuarentena agregó: “Estoy absolutamente convencido de que nosotros vamos a ser los últimos”.

“ Estoy absolutamente convencido de que nosotros vamos a ser los últimos”, Salvador de Rosa.

El dolor de estar alejada de su nieto

En un caso muy distinto se encuentra María Elena Schiaritti, quien vive sola y trabaja de forma independiente. Aunque también la cuarentena la mantiene alejada de su nieto Romeo, a quien está acostumbrada a cuidar mientras sus padres trabajan. “Para mí es muy doloroso porque él dormía en mi casa dos veces por semana. A veces lo llevaba a la colonia, venía los sábados, entonces es mucha separación”, expresó con angustia.

“Él le pregunta a los padres ‘¿Cuándo vamos a lo de Abi?’. Él entiende todo pero no la pasa bien. Es una locura total que nos separen de los nietos, yo estoy furiosa con eso”, expresó María Elena.

"Él le pregunta a los padres ‘¿Cuándo vamos a lo de Abi?’. Él entiende todo pero no la pasa bien. Es una locura total que nos separen de los nietos, yo estoy furiosa con eso”

Pero a la realidad de los que tienen la posibilidad de vivir solos o en una institución para adultos mayores, también se suman otras muy distintas. Como las que viven el 85% de los adultos mayores del conurbano bonaerense que cobran la jubilación mínima y que necesitan acceder a planes sociales como con los que cuenta PAMI u otras instituciones.

Sobre esa población conoce y trabaja mucho Silvia Molina, médica psicoanalista, gerontóloga y directora de la Carrera de especialización de gerontología en la Universidad de Lanús.

“En los últimos tiempos la crisis ha afectado fuertemente a las personas mayores y hemos visto el fenómeno de viejos en situación de calle que hace diez años no veíamos”, explicó Molina. A esta cruda realidad se le suma el contexto de la pandemia.

La Universidad de Lanús cuenta con un programa propio de capacitación para adultos mayores en el que por año se inscriben 3 mil participantes en los 130 talleres que contiene y donde se desarrollan distintas actividades. “Al momento del inicio de la pandemia empezaban las inscripciones, con lo cual esa gente fue la que más se frustró”, contó Molina.

El programa de capacitación, que consta de talleres de psicología, filosofía, antropología, educación para la salud, nutrición, teatro, música, inglés, francés, portugués, entre otros, funciona todos los años con una apertura en marzo y se desarrolla hasta noviembre.

Además, cuentan con un programa para personas con perfiles en situación de aislamiento, personas que por su imposibilidad de llegar hasta la universidad se las va a buscar todos los días para que puedan acceder a las actividades. “Son 8 horas por día. Llegan, desayunan, tienen sus talleres, almuerzan, descansan, tienen talleres a la tarde, meriendan y se van, es un programa de una convivencia muy fuerte”, explicó Molina.

La coordinadora de la carrera de gerontología, explicó que al inicio de la cuarentena, esa fue su mayor preocupación. “Empezamos a pensar, a inventar y a crear cosas. Pensando en el principio de cuidar, de resistir, de acompañar, de realizar rutinas, para cultivar lazos sociales y mantener las conexiones interpersonales durante la cuarentena. que ya sabíamos que iba a ser larga”, expresó.

“ Empezamos a pensar, a inventar y a crear pensando en el principio de cuidar, de resistir, de acompañar, para mantener las conexiones interpersonales durante la cuarentena", Silvia Molina. (gentileza MinutoNeuquen.com)

Molina, le contó a este medio, que diseñaron estrategias de comunicaciones para los distintos grupos. A través de grupos de Whatsapp armados con los participantes, pudieron rápidamente reaccionar y planificar las mismas actividades presenciales de forma virtual.

“En el grupo de Whatsapp se vuelcan todas las actividades del día y tambien articulamos con Megafone, la radio de la universidad, un segmento que sale a las 10 de la mañana llamado ‘Reisstiendo sin corona’, un plan para esta etapa, que convoca a las personas mayores para que envién mensajes, audios y cuenten sus experiencias. Además. tienen clases virtuales que se sostienen hasta las 4 de la tarde”, dijo y agregó: “Esto se sostiene principalmente porque los docentes que trabajan con mayores lo hacen desde un lugar de mucha solidaridad, de mucho vínculo”.

"Empezamos a pensar, a inventar y a crear cosas. Pensando en el principio de cuidar, de resistir, de acompañar, de realizar rutinas, para cultivar lazos sociales y mantener las conexiones interpersonales durante la cuarentena. que ya sabíamos que iba a ser larga”

Pero en este aislamiento social, preventivo y obligatorio, donde las realidades de los adultos mayores son distintas, para poder llevar adelante este programa, iniciaron una campaña de recolección de celulares en desuso, ya que algunos no tenían y otros no sabían usarlos. Así, pudieron lograr que todos estén conectados para formar parte de las actividades virtuales.

“La distribución de alimentos domiciliarios fue algo difícil de articular pero lo estamos haciendo diariamente. La ventaja es que nosotros ya estábamos trabajando con viandas en la Universidad bajo normas de seguridad muy estrictas. Con todo eso pudimos mantener cierta rutina y eso contiene mucho a las personas”, explicó Molina.

Además, el aislamiento hizo que se sumaran personas que ya no participaban en los programas par. volver a formar parte de la virtualidad porque “extrañaban el espacio”.

“La cuestión es cuidar, cuidarlos, sostener y entender que nosotros siempre que hemos hablado del contacto, de los vínculos, de lo presencial, de lo participativo, esta vez todo es de otra manera. la participación es de otra manera. Pero estamos juntos y estamos trabajando”, aseguró Molina.

“Esto se sostiene principalmente porque los docentes que trabajan con mayores lo hacen desde un lugar de mucha solidaridad, de mucho vínculo”.

Además. con el programa de adultos mayores realizan “acciones en los barrios de impacto territorial” como capacitar a familias de personas con hipoacusia a elaborar barbijos transparentes. “Una estrategia de los viejos para los viejos y los discapacitados. Eso ha sido un buen enganche entre ellos”, aseguró Molina.

Pero dentro de este contexto donde hay acciones que ayudan a pasar de forma activa la cuarentena, también hay una preocupación y una alerta en algunos casos, que es la violencia intra familiar hacia los adultos mayores. “Una madre no denuncia a su hijo por violencia, entonces las coordinadoras de los programas están trabajando en la contención con las familias. y sobre todo en las de aquellas personas que están teniendo fallos y que no están acostumbradas a la convivencia. Porque no están ni preparados ni acostumbrados para acompañarlos en esa convivencia”, explicó la psicoanalista.

“Si bien no estamos teniendo un registro de situaciones de violencia tampoco descarto que hayan porque los mayores en general no quieren hacer visibles las situaciones de violencia intra familiar. En esto trabajamos muchísimo estos años. en la prevención de la violencia. porque es más frecuente de lo que las personas piensan”, concluyó Molina.