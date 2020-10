La dirigente social Milagro Sala afirmó que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, "llamó a jueces y fiscales para reactivar las causas judiciales" que pesan en su contra y afirmó que el dirigente radical "va a Buenos Aires hecho un gatito" y cuando vuelve "se transforma en un lobo feroz".



"Morales va a Buenos Aires hecho un gatito y cuando vuelve de Buenos Aires, después de sacarse la foto con Alberto (Fernández), se convierte en un lobo feroz y quiere comer a todos los jujeños", afirmó Sala.



Sobre su situación judicial, denunció que el viernes pasado "cuando uno de los jueces tuvo la valentía de decir que estábamos mal detenidos, Morales llamó a los distintos jueces y fiscales para que comiencen a reactivar todas las causas que tengamos para no poder lograr la libertad".

La Justicia de Jujuy ordenó liberar a Sala en una de las investigaciones conocida como "Megacausa", sobre el presunto desvío de fondos públicos que debían ser destinados a la construcción de viviendas, pero continuará con prisión domiciliaria por otro de los expedientes en su contra."Me llama la atención que algunos fiscales salgan a hablar de impunidad cuando ellos mismos tienen denuncias por violencia de género, corrupción y avasallamiento contra empleados", afirmó la líder de la organización "Tupac Amaru" por Antena Pueblo Radio."Para los presos políticos la situación va a cambiar cuando el gobierno de Gerardo Morales deje de amenazar a los jefes de los fiscales como lo está haciendo", sentenció la dirigente, que está con arresto domiciliario.Sostuvo que "hay muchos fiscales que le temen a un juicio político por parte de Gerardo Morales. La justicia de Jujuy está dictada por los colores blanco y rojo de la UCR" y afirmó: "El apriete político que estamos viviendo en la provincia no se lo deseo a nadie".

Sobre su vínculo con el binomio presidencial, afirmó que "no me comunico con Alberto y Cristina porque no quiero que los medios que responden a la derecha digan que tengo contacto con ellos y salgan a escrachar".Sala añadió que pareciera que Jujuy "no forma parte de la Argentina. Lo que vivimos en Jujuy es lo que está quedando de Macri, de la oligarquía, del neoliberalismo"."Lo que hoy se vive en Jujuy es un desastre de la economía porque se maltrata a los que menos tienen. Cada vez hay más jujeños que son pobres, que no tienen ni salud ni educación gratuita. El 80% de la salud está privatizado", adujo la dirigente.Añadió que "la derecha está agrandada, no se ha conformado con perder las elecciones y sigue mintiendo, organizando marchas cuando tendrían que estar calladitos porque hoy el país está mal no solo por la pandemia, sino que lo que dejaron ellos".