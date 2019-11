garias@cronica.com.ar

Trenes Argentinos Operaciones determinó que entre las 4 y las 9 de este viernes, no circulara ningún tren de los servicios del área metropolitana (Mitre, San Martín, Sarmiento, Roca, Belgrano Sur y Tren de la Costa) regionales y de larga distancia por la realización de asambleas de gremios ferroviarios.

La empresa no prestó sus servicios habituales ya que los afiliados de los gremios ferroviarios efectuaron asambleas en sus lugares de trabajo. Los cuatro gremios ferroviarios y los funcionarios de las carteras de Transporte y Producción y Trabajo fracasaron en el intento de consensuar un aumento salarial para el último tramo del año, por lo que los sindicalistas se retiraron del encuentro paritario.

La Unión Ferroviaria (UF) de Sergio Sasia, el Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad de Omar Maturano, la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos (Apdfa) de José Silva y la Asociación de Señaleros de Ferrocarriles Argentinos (ASFA) de Enrique Maigua debatirán los pasos a seguir.

"Comunicamos a todos los compañeros de los ferrocarriles que el día 1° de noviembre entre las 4 y las 9 horas de la mañana realizaremos asambleas en los lugares de trabajo. Tomamos esta determinación ante la negativa de las empresas en arribar a acuerdos en las negociaciones de paritarias. Luego de ese horario, los servicios se normalizarán y mantendremos informados a los compañeros cómo seguirá esta situación", explicaron en un comunicado de prensa de La Fraternidad.

En Constitución, Crónica dialogó con usuarios del tren Roca, como Cristian, quien argumentó que "esto está mal porque perjudica a los trabajadores. En mi caso, trabajo de noche y ahora quiero ir a mi casa a descansar y tengo que esperar hasta las 9 para poder volver. Vivo en Monte Grande y no sabía de esta medida, que me complica porque estoy cansado y pierdo horas de sueño. La medida es entendible en parte pero perjudica a la gente que tiene que usar el servicio, para ir a trabajar o estudiar".

Cristian trabaja de noche y perdió horas de descanso. (Jonatan Moreno/Crónica).

Por otra parte y a pocos minutos de finalizar la medida, el Ministerio de Producción y Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el marco del conflicto que mantuvieron los cuatro gremios ferroviarios, que generó las serias complicaciones para los usuarios.

"El Ministerio de Producción y Trabajo dio por iniciado un período de conciliación obligatoria, con validez a partir de las 0 horas del día 1 de noviembre y por el plazo de 15 días, para el conflicto existente entre los trabajadores representados por el sindicato La Fraternidad, la Unión Ferroviaria, la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos y la Asociación Señaleros Ferroviarios Argentinos; y la empresa Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado", citó el comunicado de prensa.

Se dictó la conciliación obligatoria. (Jonatan Moreno/Crónica).

Otro de los usuarios, llamado Carlos, agregó que "para mi es grave porque complica de todas maneras, no avisar previamente te toma de sorpresa y tener que salir a las 3 o 4 de la mañana para llegar al laburo es grave. Con este problema pierdo el día o medio día, me atraso y creo tenemos que ayudarnos uno a otros y no hacer esto porque es muy perjudicial. Vengo de Laferrere y voy a Berazategui a trabajar, en mis horas normales tengo entre dos horas y media y tres de viaje, y esto implica que pierda casi todo el día, tengo responsabilidad de la llave, y si no llego, la gente no puede entrar a trabajar. El derecho a exigir es importante pero si nosotros perdemos el tren y se nos complica feo, se hace grave porque nos pone en aprieto en los trabajos".