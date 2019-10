El dólar cayó 20 centavos y cerró este jueves a $63,22 promedio para la venta al público, mientras que en octubre subió $3,41; mientras que en el segmento mayorista la divisa perdió cinco centavos al finalizar a $59,67 y en el balance mensual avanzó $2,08.



El divisa estadounidense contado con liquidación (CCL) cuya operatoria cierra más tarde en coincidencia con el mercado bursátil, se vende a $80,22, mientras que el dólar MEP cotiza a $76,93, lo que representó una suba de 2,5% y 2,8%, respectivamente.



En cuanto a la tasa de política monetaria, el BCRA dejó sin cambios en esta jornada la tasa de interés de las Leliq, al convalidar el mismo valor del viernes que fue de 68,002%, mientras que en octubre retrocedió 103 puntos básicos.



El total adjudicado fue de $198.010 millones sobre vencimientos por $156.170 millones y a partir de esta operatoria se generó una contracción de liquidez de $41.839 millones.



Mauro Mazza, responsable de Research y Estrategia de Bull Market Brokers, explicó que en octubre el mercado de cambio se redujo a la mitad, "con un solo sector vendiendo, el oleaginoso con un promedio de 65 millones diarios; el control de cambio quita la demanda de dólares pero también el incentivo de vender y generar oferta".



Además, agregó que la brecha fue la protagonista del mes, al pasar de 15% a 40%: "estamos a mitad de camino de que la situación se descontrole; en el mercado de cambio históricamente cuando la brecha estuvo por encima de 80% la situación se descontroló".



Por último, advirtió que ya no hay un mercado de cambio y tampoco praxis monetaria que tenga influencia, ya que el cepo terminó con la política de tasas.



"Estamos en un escenario de desorientación y a la espera de que el trigo nos de un respiro, si la amenaza de Brasil se cumple de suspender las compras de trigo, pasaremos un verano de terror, porque sin el trigo no hay quien venda dólares más que el BCRA", advirtió.



Por su parte, Gonzalo Chiarullo, CEO de Mahout Capital, comentó que "la demanda de dólares no cede y es cuestión de tiempo para que el spread se incremente respecto del oficial; las medidas tomadas no contribuyen a que esta brecha se reduzca".



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 346 millones y no se registraron operaciones en el sector de futuros MAE.



En el mercado de futuros Rofex se operaron US$ 370 millones, 26% menos que el pasado miércoles. Los plazos más cortos concentraron más del 65% de los negocios; octubre y noviembre se operaron a $ 59,70 y $ 64,96, con una tasa para el roll over de 107,2%.