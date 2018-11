El dólar subió hasta los $ 36,99 según el precio promedio operado por los principales bancos nacionales.



En el Banco Nación la divisa se mantuvo estable en $ 36,90 mientras que en el segmento mayorista la divisa recortó parte de las últimas subas y cayó a $ 35,90. Así el dólar mayorista cedió este miércoles 15 centavos respecto del pasado martes.



Durante la primera parte de la rueda el precio alcanzó los $36,32 por "una orden de compra genuina para pagar al exterior obligaciones hasta media jornada manteniendo el tipo de cambio alto", explicó.



"Lo que no escapó a los inversores fue el tipo de cambio que se podía utilizar en esta jornada para comprar letes en dólares integradas en pesos", dijo y agregó que a partir de las 14 "los inversores siguieron ingresando dólares, a pesar de la baja de la tasa de interés de leliq y pese a la suscripción de las letes".



El Banco Central, por su parte, volvió a bajar la tasa de Leliq, en la subasta. Adjudicó $ 174.745 millones a una tasa promedio de 63,29% mientras que la máxima fue de 64,09%.



"La divisa norteamericana no pudo sostener el rango alcanzado ayer e interrumpió una secuencia de dos ruedas con fuertes alzas", señaló Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.



El volumen total operado en el mercado de contado fue de US$ 695 millones mientras que en el mercado de futuros de Rosario, Rofex, se operaron US$ 773 millones, de los cuales más del 60 % se pactó entre noviembre y diciembre, con precios finales a $ 37,02 y $ 38,48. Los futuros quedaron con bajas promedio de $ 0,18; acompañando la baja del spot, que finalizó quince centavos por debajo del cierre anterior.