El dólar cerró este viernes en $46,547 promedio para la venta al público unos ocho centavos por encima del cierre del último jueves, mientras que en el segmento mayorista subió tres centavos y finalizó en $45,25. En tanto en el Banco Nación el dólar concluyó en $ 46,15 para la venta.



"La divisa norteamericana operó con un recorrido mixto e irregular, que alternó subas iniciales con una fuerte baja en la última media hora de operaciones", señaló Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.



Además subrayó que hubo "una fuerte actividad en los plazos más inmediatos de los mercados de futuros lo que sugiere que la presencia oficial se mantuvo en la fecha con relativa intensidad".



Fernando Izzo, analista de ABC Mercado de Cambios, coincidió en el recorrido oscilante del tipo de cambio en la rueda y resaltó el aumento de las operaciones en la última jornada previa de las PASO que con un volumen por US$ 873 millones subió 32% respecto del pasado jueves.



En el mercado de futuros ROFEX, se operaron US$ 1.117 millones, 20,7% más que en la última jornada. Los plazos más cortos concentraron más del 60% del total operado. Los precios finales para los meses de agosto y septiembre, terminaron operándose a $ 46,729 y $ 48,82. Los plazos no mostraron grandes variaciones hasta octubre, aunque a partir de noviembre finalizaron con bajas de más de veinte centavos.



Daniela Cervantes, CEO de Golden Capital, empresa dedicada al negocio del futuro de divisas, apuntó que "frente a la incertidumbre de las elecciones PASO, el dólar se acercó a su máximos histórico" sin embargo, la especialista indicó que la devaluación del peso fue "menor a la esperada debido a la inyección de dólares en el mercado".



A su vez destacó que este movimiento en el tipo de cambio se registró en un contexto internacional adverso a la Argentina donde "la guerra comercial entre China y los Estados Unidos derivó en un enfriamiento de monedas".



"Se produjo una devaluación de las monedas en el mundo, y los mercados más afectados fueron los países emergentes, entre ellos Argentina", añadió Cervantes.



En materia monetaria el BCRA convalidó una suba en la tasa de Leliq que finalizó la semana 63,706%.