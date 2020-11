La siguiente es la cronología que, según consta en el expediente judicial por la muerte de Diego Armando Maradona, los investigadores pudieron reconstruir de los últimos momentos con vida del astro y los movimientos que se generaron en la casa del country San Andrés de Tigre a partir de su fallecimiento.

MARTES 24



23.30: Su sobrino Johnny Herrera declaró que estuvo con Maradona y lo vio con vida. La cocinera Monona dijo que le había dejado para cenar sándwiches de miga que quedaron intactos en la habitación.

.

MIÉRCOLES 25



6.30: El enfermero del turno noche, Ricardo, declaró que antes de retirarse y ser relevado por la enfermera de la mañana, entró a la habitación y vio que Maradona descansaba y “respiraba”.



7.30: La enfermera de la mañana, Gisela, declaró haber escuchado que Maradona se movió dentro de la habitación. Aclaró que no tuvo contacto directo en toda la mañana porque el ex futbolista no se dejaba hacer controles, y que lo dejó dormir.

11.30: La psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz llegan a la casa para tener su visita periódica con Maradona. Cuando ingresan a la habitación notan que no reaccionaba. Comienzan las maniobras de reanimación por parte de la enfermera, de la psiquiatra y de un médico cirujano que vive en el country.

.



12.00: El médico forense que hizo la autopsia fijó en ese horario la data de muerte de Maradona a partir de los signos cadavéricos, pero se trata una estimación con un margen de error, por lo que el deceso pudo haber ocurrido un rato antes.



12.16: El médico personal de Maradona, Leopoldo Luque, llama al servicio de emergencias 911 para pedir una ambulancia. Habló de “una persona fallecida” y de “aproximadamente 60 años”, sin decir que era Maradona, ni que él era su médico personal. Aportó la dirección y el número de lote de la casa del country.



12.17: Maximiliano Pomargo, asistente personal de Maradona, hace el primer llamado a la línea de emergencias de la empresa de medicina prepaga Swiss Medical.

.

12.23: Pomargo vuelve a llamar a Swiss Medical y el operador le informa que la ambulancia está por llegar.



12.28: La primera ambulancia, de la empresa “+Vida”, llega al country San Andrés. Su ingreso queda registrado por las cámaras de seguridad.



13.00: Llega la policía al country San Andrés.



13.10: El médico de la ambulancia, tras hacer maniobras de RCP y no poder reanimarlo, constata la muerte de Maradona.