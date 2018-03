Por Florencia Golender

@flopa01



La visibilidad y exposición mediática de la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos desplegaron un manto invisible que pesa cada vez más sobre el lenguaje de hombres y mujeres. “No se puede decir nada”, se suele escuchar últimamente, cual reclamo defensivo ante el señalamiento cada vez más común de comentarios misóginos y machistas. La aseveración es correcta. Ya no se puede hablar de esa manera sin que ocasione consecuencias al interlocutor.

Decir es hacer

En diálogo con “Crónica”, la lingüista y activista feminista Marina Cardelli explica en detalle la crisis que se produce en la sociedad al tomar conciencia del lenguaje sexista.

“El feminismo pone sobre la mesa lo que antes no estaba dicho y eso implica elegir y, por ende, es más difícil hablar de estos temas. Cuando hablamos realizamos una acción. Decir ‘puto’ significa discriminar. Decirle ‘el trava’ a una trava significa decir ‘sos varón’. Entonces lo que ya no se puede más es ser machista, ser misógino o misógina, ser violento o violenta contra las mujeres y que eso no traiga consecuencias”, afirma.

El punto de inflexión en el discurso social se evidencia en cualquier debate del ámbito cotidiano, en los medios de comunicación, así como también en los poderes del Estado. La discusión sobre la igualdad de derechos y el empoderamiento de la mujer está presente de una forma inédita y rupturista con el modelo vigente del patriarcado.

“Es verdad que ya no se puede decir nada que no sea lo adecuado. El problema es que decir también es hacer. Hablar ahora de esa forma es tomar partido y ser cómplice de una opresión a la mujer o de un silenciamiento. La acción de hablar está politizada. Lo grave es cuando alguien se hizo consciente de que eso que dice es lenguaje sexista, discriminador o violento y voluntariamente elige seguir diciéndolo”, señala Cardelli.

La defensa que aduce censura cuando alguien es “corregido” en su comentario machista se presenta cuando, en medio de un activismo feminista fuerte, constante, plural y con repercusión en los medios de comunicación, el autor del hecho siente que su postura es develada.

Tiempo de aprendizaje

“El que dice ‘ya no se puede decir nada’ -puntualiza la experta- no está hablando de la economía del lenguaje o de hablar con tranquilidad (sin censura), lo que quiere es seguir realizando las mismas acciones que antes. Está discutiendo en contra de la posibilidad de perder privilegios. Lo que no quiere es ser juzgado como misógino/a o comdiciendo lo mismo que dijo siempre, lo está siendo. Y eso produce crisis”.

La historia de las mujeres o de la diversidad es una historia de lo oculto, reducidas al ámbito privado, ausentes del espacio público. “Hay un terreno de lo no dicho, lo que no se dijo nunca, de lo que no nombrarnos. Entonces, cuando empezamos a ser nombradas y visibilizadas, eso trae problemas porque rompe con la norma de la lengua de lo decible en una época”, profundiza Cardelli.

En este sentido, la lingüista destaca la importancia de aquellos que tienen la responsabilidad de comunicar a niveles sociales más amplios: “Tienen la responsabilidad ética de hablar adecuadamente”, asegura, y continúa: “Sin recurrir al contexto para excusarse y, a su vez, reconocer los clichés sexistas que no hacen más que desviar la atención de la desigualdad y la violencia que sufren las mujeres".

“Hablar como machista es ser machista. El discurso es una práctica social y hoy hay un proceso político de concientización respecto de la igualdad de género. Cuando algo está muy visibilizado, ya es imposible ignorarlo. O decidís reproducirlo o decidís transformarlo”, concluye y esclarece Cardelli.