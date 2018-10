El cuerpo del conocido skater marplatense, Martín Batello, apareció sin vida en su casa del barrio San José, sin signos de violencia aparente. Un certificado de ART le había puesto un manto de duda al caso, pues los investigadores comenzaron a analizar si su muerte estaba relacionada con una presunta intoxicación en la marmolería en la que trabajaba.

Sin embargo, la autopsia que se realizó el jueves arrojó por la borda esas hipótesis: tenía una bala alojada en la cabeza. De todos modos, el misterio continúa, porque en el lugar donde se encontró el cuerpo los investigadores no encontraron ningún arma.

Fuentes de la investigación confirmaron al sitio 0223 que la autopsia mostró una bala en la parte de atrás de la cabeza que habría ingresado por el paladar.

Se trata de un calibre .22 que perforó el hueso y provocó una hemorragia que no llegó a salir, por lo que los investigadores no encontraron ningún rastro de sangre en la casa de Batello. La madre del skater fue la que encontró el cadáver en el lugar, por lo que en principio se sospechó que ella hubiese podido ocultar el arma, pero la mujer lo negó ante la Justicia.

"Es bastante reacia a dar información. De hecho nos dijo que fue con un cerrajero, pero no quiso revelar la identidad", contó una fuente judicial. En ese sentido, señaló que en la zona no hay cámaras de seguridad por lo que no puede determinar si efectivamente ingresó un cerrajero u otra persona.

De todos modos, la fiscal Andrea Gómez, que asumió el mando de la investigación (la causa abandonó la órbita de Delitos Culposos y pasó a una fiscalía ordinaria), ya dispuso la realización de un dermotest y el secuestro de la ropa para determinar si hay restos de pólvora que permitan confirmar si el skater se suicidó o lo asesinaron.

Hasta el resultado de la autopsia, los investigadores pretendían determinar si un comentario que hizo la madre acerca de una intoxicación con productos en la marmolería en la que el joven trabajaba tiene relación con el deceso.

Las vísceras de Batello fueron enviadas al laboratorio para ser analizadas.