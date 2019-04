Vecinos de Pompeya, Parque Patricios, Barracas y Boedo (sur) e incluso del centro porteño, como Recoleta y Balvanera, se quejaban desde las primeras horas de este viernes en las redes sociales por el fuerte olor desagradable con el que amanecieron. Cerca del mediodía, se supo que el hedor nauseabundo proviene de una jabonería en el partido bonaerense de Lanús, según indicaron fuentes meteorológicas y de Defensa Civil

"En gran parte de la provincia de Buenos Aires hay condiciones anticiclónicas, lo que significa que el aire de la Ciudad, más cercano al suelo, no se mezcla con la atmósfera más alta y queda concentrado a nivel del piso, con olores preexistentes", explicó Cindy Fernández, del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La meteoróloga afirmó que el fenómeno es totalmente normal porque la "atmósfera es dinámica con alta y baja presión y, además, como hoy hay poco viento el aire tampoco se mezcla de forma horizontal".

En tanto el subsecretario de Emergencias de Defensa Civil, Raúl Garnica contó: "Estoy recibiendo muchos llamados porque es una situación inusual lo que sucede con las capas térmicas, que es lo que provocó este olor", dijo a TN Raúl Garnica. Además, señaló que por los llamados supieron que el olor provenía del sur bonaerense, y tras comunicarse con el municipio de Lanús determinaron que "el problema es con una jabonería en esa zona, ya que no hay casi viento y los olores que provocó esa fabrica no se disipan". El subsecretario indicó que para evitar que siga expandiéndose el hedor, "se interrumpió el trabajo de las chimeneas" y advirtió en diálogo con un medio televisivo, que "los vecinos no tienen que preocuparse, porque esto va a pasar".