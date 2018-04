El Congreso de la Nación Argentina, el Obelisco, el Monumento de los Españoles y el Puente de la Mujer se tiñeron de azul para conmemorar el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo.

Cientos de personas se reunieron en la Plaza del Congreso para unirse a la lucha de un grupo de padres que, con esfuerzo y perseverancia, consiguieron que el autismo sea un tema de agenda para el gobierno.

Adriana Cucchetti, referente de la organización no gubernamental TGD Padres, habló con "Crónica" y explicó, entre muchas cuestiones, qué es el autismo y cómo se lo puede detectar.

Cucchetti, madre de un hombre con autismo de 37 años, puntualizó que no es una enfermedad como gran parte de la sociedad cree, sino que se trata de una condición. Además, dijo que "por alguna razón que todavía no tiene una única explicación, el cerebro desvía su desarrollo normal y establece otro tipo de conexiones, por lo que la persona procesará la información de forma diferente y vivirá el mundo de una distinta manera".

La líder de TGD Padres detalló cómo se puede detectar que un chico sea autista: "A temprana edad, uno puede notar cosas en el nene que no suelen ser normales para su edad. No responde cuando se lo llama, no usa el dedo para señalar lo que quiere, se tapa los oídos frente a determinados ruidos". Por otra parte, sostuvo que el menor puede comportarse tanto de manera pasiva como de una forma inquieta.

Asimismo, la mujer se refirió al tema de la educación en nuestro país, e hizo hincapié en que "algunos chicos necesitan de un acompañante pero otros se desarrollan con total normalidad en el aula". "Necesitamos docentes que puedan entender estas dificultades que tienen los chicos para que se les pueda enseñar de una forma que ellos entiendan. Sin embargo, no todos necesitan a alguien al lado para aprender", agregó Cucchetti.

La situación en Argentina, por una parte, es alarmante, mientras que por la otra es alentadora. Si bien no hay cifras oficiales, se estima que unas 300.000 personas son autistas en el país, pero el nivel de concientización "es muy bueno". Cucchetti remarcó que "hay mucha conciencia y los medios de comunicación ayudan mucho a que la gente sepa lo que es el autismo". Sin embargo, agregó que falta todavía mucho por hacer, ya que algunos siguen pensando que se trata de una enfermedad.

Por último, Cucchetti explicó el color azul elegido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para representar la concientización sobre el autismo: "El azul tiene que ver con el color del mar. Nuestros chicos tienen días calmos, con alegría, en los que todo está bien. También tienen sus días difíciles, semejantes a un mar furioso".