Un joven motociclista, de aproximadamente 20 años, falleció esta tarde del miércoles al chocar de frente contra un camión con volquete en la provincia de Salta.

Según publicó el portal El Tribuno, el trágico episodio ocurrió alrededor de las 15 en la avenida Arenales, a pocos metros de la rotonda del colegio San Pablo. La ambulancia concurrió al lugar luego de la alerta que se dio al 911 y corroboró que el fallecido es un joven de tez blanca de sexo masculino, según informó la división de prensa de la Policía.

Por comentarios de testigos ocasionales, el joven que conducía la moto perdió el control hasta chocar la carrocería trasera del camión y se terminó por incrustar en las ruedas.

“En esta avenida siempre hay accidentes, la gente no entiende que es una avenida peligrosa, no se respeta la velocidad, bajan con todo a gran velocidad, hace falta algo para controlar, un semáforo, algo, no sé”, expresó Rubén, un vecino que habría presenciado el siniestro.