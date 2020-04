En medio de las restricciones para circular por la pandemia de coronavirus durante el feriado de Semana Santa, podía observarse este jueves una escasa circulación de vehículos particulares en las principales rutas y accesos y salidas de la Ciudad de Buenos Aires.



El gobierno nacional dispuso refuerzos en los controles viales ya implementados, sumando nuevos puestos de control vehicular en la autovía 2 y las rutas nacionales 3, 5, 7, 8 y 9, para evitar que las personas se movilicen hacia countries y ciudades turísticas.



En el peaje de Hudson, en el kilómetro 30 de la autopista Buenos Aires-La Plata, a primera hora del día hubo muy poca circulación de automóviles y un operativo con unos 30 efectivos encabezados por Gendarmería Nacional, que realizaba los controles previstos.

El jefe del operativo, comandante Francisco González, dijo que las personas que no cuenten con el permiso correspondiente de circulación serán remitidas al juzgado federal de Quilmes para ver si se les labra un acta o se les secuestra el vehículo.



Desde las 8 hasta las 14 se habían labrado 10 actas y habían pasado por el peaje de Hudson 10.080 autos, de los cuales más de 2.000 eran camiones, informaron fuentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Controles en Ruta 2



Una de las primeras actas labradas fue a una mujer que le llevaba mercadería a un familiar detenido en la Unidad 9 de La Plata.



Otro caso similar fue el de Marisol, quien viajaba en el colectivo de la línea 129 hacia el penal de Olmos.



La joven aseguró que tenía el permiso, pero los gendarmes a cargo le comunicaron que se encontraba vencido y que debería realizar el trámite nuevamente.

“Me hicieron el acta y me dijeron que en el penal pida un certificado de visita para cuando regrese a mi casa y que los controles no vuelvan a multarme”, dijo.



En tanto, un hombre, que no quiso dar su identidad, fue bajado de un colectivo de media distancia que une la capital bonaerense con la terminal de Retiro por no contar con el permiso de circulación correspondiente.

Con muchos controles, poco movimient. durante el inicio de Semana Santa



“Fui a dejarle plata a mi hijo”, alcanzó a decir antes de subirse al colectivo para continuar su viaje hacia la ciudad platense.



El operativo del que participan la Gendarmería Nacional, la ANSV y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), y al que se sumó la Policía bonaerense, continuará hasta el sábado a la noche con controles en la salida de la Ciudad de Buenos Aires y a partir del domingo a la madrugada se realizarán en sentido contrario, en el ingreso a la capital argentina.



Por su parte, personal de la CNRT señaló que no se habían divisado micros de larga distancia hacia la Costa Atlántica. En el inicio de Semana Santa suelen circular circulan 2.500 micros por día.



En tanto, las autoridades de la provincia de Buenos Aires instalaron más controles en los accesos a ciudades para evitar el ingreso de personas que no sean residentes.



En los principales accesos a la Capital Federal, que desde el lunes -a partir de las nuevas actividades que tienen permiso para circular- registraron un aumento en el flujo vehicular, hoy se mostraban con menos tránsito y con muy pocas demoras en los controles.



Las medidas de estricto control de rodados por la cuarentena se mantendrán reforzadas durante todo el fin de semana.



Al respecto, el secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba, dijo que durante el fin de semana largo deberán "extremar las medidas con las fuerzas de seguridad" para evitar que la gente circule y no cumpla con el aislamiento obligatorio.



Por último, Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud, dijo que "empieza Semana Santa y no son vacaciones, nos tenemos que seguir quedando en casa", al recalcar que la población debe "seguir haciendo este esfuerzo para seguir teniendo los resultados que estamos teniendo".