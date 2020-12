No es la primera vez que se escucha hablar del "entorno" de Diego Armando Maradona: durante años, el astro futbolístico se encontró rodeado por un grupo de personas que lo contuvieron, le organizaron la agenda, acompañaron y asistieron hasta en el último suspiro. Hoy, abogados, médicos, enfermeros, amigos, ex parejas y familiares, se encuentran bajo la lupa de la justicia tras su fallecimiento.

Qué vio, quién la dejaba entrar a la casa y quién no, quién la llamaba para decirle que él no la quería recibir y después Diego se comunicaba para preguntarle 'por que no había ido'... son algunas de las preguntas que Verónica Ojeda respondió como testigo durante cinco horas ante los fiscales.

El listado de personas que rodearon al "10", es bastante extenso y cada vez se suman más los nombres que resuenan en redes sociales y medios de comunicación. Amigos y ex compañeros de carrera de Diego, también salieron a dar declaraciones a la prensa apuntando hacia el círculo íntimo.

“Diego se sentía olvidado, poco querido. Claro, obviamente que le iba a pasar eso porque nuestros mensajes no le llegaban”, fue la primera frase que soltó el "Negro" Enrique en diálogo con TyC Sports.

“Yo lo puedo decir tranquilamente, no le tengo miedo a nadie. A parte, era algo que me daba mucha bronca, el hecho de conseguir de un modo u otro el teléfono de Diego y le dejabas un mensaje ‘Diego te quiero ver, te mando un fuerte abrazo, me alegro lo que estás haciendo en Gimnasia’, y al segundo bloqueaban el teléfono. La gente que hizo eso me da pena”, añadió.

Quién es quién en el círculo íntimo de la causa Maradona

Leopoldo Luque: fue quien se presentó como el médico personal, que lo atendió en el último tiempo de vida y estuvo al frente de la supervisión de la operación por el hematoma subdural. Era el encargado de dar los partes médicos sobre su estado de salud. Aparece en la última foto que se conoce de Diego Maradona, tras la operación.

Luque se presentó como su médico personal.

Agustina Cosachov: se trata de la psiquiatra de Diego, de 35 años, médica egresada de la UBA, especializada en conductas adictivas y jefa de la clínica de Ineco. Junto con Leopoldo Luque, dirigían su rehabilitación y explicaban a la familia cuales iban siendo los pasos a seguir.

Cosacho era en la encargada de la rehabilitación psiquiátrica de Diego.

Dahiana Gisela Madrid: tiene 36 años, vive en Villa Bosch y se recibió de enfermera en la Cruz Roja Argentina. Era la enfemera que estaba al cuidado de Maradona desde que él salió de la clínica donde estuvo internado. Además, fue quien le hizo las maniobras de RCP cuando lo encontraron muerto. Sua anotaciones se transformaron en un elemento trascendental de prueba en la causa judicial que se instruye en San Isidro.

Johnny: sobrino de Maradona, es el hijo de la Morsa Espósito y Mary. Fue la última persona que lo vio con vida el martes a la noche en la casa del barrio privado San Andrés de Tigre. Su papá, la Morsa Esposito es recordado por su participación en algunos incidentes ocurridos en la concentración de la selección argentina en Trigoria, Roma, durante el Mundial de 1990.

Monona: era la mujer que se convirtió en casi una madre sustituta para el Diez. Ella le llevaba la comida, era quien guardaba su documentación y oficiaba de “intermediaria” para tratar con la familia. Incluso fue ella la que le avisó a Gianinna que el padre se había descompensado el miércoles.

Matías Morla: abogado del "10", se encargaba en los últimos tiempos de muchas cosas ligadas a la comunicación de lo que pasara con Maradona. Lo acompaña desde hace algo más de dos años, desde que empezó su trabajo en Dorados, en México. Por expreso pedido de la familia de Maradona, no pudo ingresar en el velatorio. Morla representará a las cuatro hermanas de Maradona.

Desde hace dos años Morla acompañó a Diego en lo legal.

La familia de Maradona

Diego Jr. Maradona-Sinagra: hijo, no fue hasta 2016 que Maradona lo reconoció como propio. Jugó siempre en el Ascenso de Italia. También formó parte de la selección de fútbol playa italiana. Se casó con Nunzia Pennino y tienen un hijo.

Dalma Nerea Maradona: primera hija de su relación con Claudia. Nació el 2 de abril de 1987. Gran hincha de Boca, su fiesta de 15 años fue en la Bombonera. Es actriz de TV y teatro. En 2018 se casó con Andrés Caldarelli: Diego no estuvo en la boda. Es mamá de Roma.

Gianinna Dinorah Maradona: se trata de la segunda hija de Claudia. Nació el 16 de mayo de 1989, en Buenos Aires. Es diseñadora. De su relación con Sergio Agüero, hizo abuelo a su papá por primera vez: Benjamín. Por su hijo, justamente, es que intentó estar cerca de su papá aunque contó que muchas veces le cerraron esa puerta.

Jana Maradona: Hija de Valeria Sabalain. Es la cuarta de las hijas del Diez. En 2014, cuando cumplió la mayoría de edad, y sabiendo quién era su padre, buscó a Diego para construir una relación y lo consiguió. Vivió en Dubai. Y pasaba mucho tiempo en el country de Brandsen.

Diego Fernando Maradona: su mamá es Verónica Ojeda. Se volvieron más cercanos en el último tiempo. Estuvo junto a su papá el día del amistoso ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. También pasó el cumpleaños 60 junto a él.

Claudia Villafañe: es conocida mundialmente por su matrimonio con Diego Maradona a quien conoció cuando ella tenía 17 años en Villa Fiorito, Buenos Aires. Madre de Giannina y Dalma Maradona.

.

Verónica Ojeda: ex pareja de Diego y madre de Diego Fernando Maradona. Declaró este lunes como testigo durante cinco horas ante los fiscales que investigan las circunstancias en las que murió el astro del fútbol y aportó datos sobre lo que vio en sus últimas visitas a la casa donde estaba alojada su expareja antes de fallecer.