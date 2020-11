Mara Carla Digiuni, la abogada del neurocirujano del fallecido ex futbolista, aclaró que su cliente se presentó por su cuenta en la Fiscalía con "intenciones de declarar pero no se pudo". Además, afirmó que aún "no tuvieron acceso al expediente" y que por ese motivo no conoce las declaraciones que responsabilizan al médico.