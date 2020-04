Una mujer de 83 años salió este martes de su casa para ir a tomar sol a la zona de los bosques de Palermo y se negó rotundamente a regresar a su casa ante el pedido de efectivos de la Policía de la Ciudad, que se acercaron hasta el lugar para advertirle que no estaba cumpliendo el aislamiento social preventivo y obligatorio impuesto por el Gobierno por la pandemia del coronavirus ( Orthocoronavirinae).

El hecho ocurrió en el parque Tres de Febrero,sobre la avenida Libertador y a la altura de Fray Justo Santa María de Oro y hasta allí arribaron tres patrulleros con agentes que intentaron convencer a Sara O. que desista de su actitud.

Así tomaba sola la jubilada en Palermo (Captura video).

"No quiero llevarla detenida, vaya a su casa. Es para su bien", le dijo uno de los policías. "Espere hasta las 15.20. Colabore usted conmigo que soy una vieja que necesita aire y sol. Sea usted una persona bondadosa. Debería ser una persona bondadosa, no una persona que venga a hincharme y a jorobar porque no estoy contagiando a nadie-", le contestó la jubilada.

Y fue puntual a la hora pactada que la señora toó su reposera y se retiró a su domicilio, cruzando Avenida Libertador con el semáforo en rojo y por la mitad de la calle, por lo que los autos que circulaban por la zona tuvieron que frenar de golpe su marcha.

El momento en que la jubilada es notificada de haber violado el aislamiento.

Los policías la acompañaron y la siguieron por detrás, tratando de notificarle la violación del artículo 205 del Código Penal, puesto que estaba en infracción, incumpliendo la cuarentena. Varios agentes la rodearon, esperando la resolución de la fiscalía de turno. Tras unos minutos, le permitieron que ingresara al edificio.