Una mujer reaccionó con indignación por la manera en que trataron a su hijo autista cuando tuvo una crisis en la vía pública. "Ya es hora que la sociedad se informe, que conozcan más sobre el autismo, que incluyen y dejen de discriminar", expresó.

El hecho ocurrió en la ciudad jujeña de Palpalá, cuando Rosario Zárate caminaba con su pequeño, que sufre autismo. "Íbamos por la calle Monteagudo regresando a casa y sentí que alguien nos seguía, por eso decidí cambiar nuestro recorrido habitual", contó al portal Todo Jujuy.

El cambio de rumbo alteró al pequeño. "Es muy difícil hacerle entender a un niño con autismo cuando se cambia su rutina diaria. No lo toleró, porque empezó a ponerse mal y de repente le agarró una crisis", explicó Rosario.

.

"Lo agarré para que no se golpeara la cabeza. Lloraba muy fuerte, tiraba golpes, y empecé a ver como la gente que estaba ahí me miraba. Hasta que se acercó una mujer y me preguntó si él tenía un problema. Yo le dije que no, que tiene autismo, entonces me respondió 'pobrecito' de una forma discriminatoria. No aguanté más, me largué a llorar y le pedí perdón a él que se había puesto peor cuando esta persona le dijo eso", dijo la mujer.

"Ya es hora que la sociedad se informe, que conozcan más sobre el autismo, que incluyen y dejen de discriminar. Antes de juzgar, de decir pobrecito, traten de informarse y aprender a no tenerles lastima, sino a incluirlos", finalizó la mamá.