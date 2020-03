Miles de mujeres marcharon este domingo en la ciudad de Mar del Plata en el marco del Día Internacional de la Mujer, donde reclamaron el fin de los femicidios, políticas para terminar con la violencia machista, la legalización del aborto, trabajo genuino e igualdad de derechos, y reiteraron el pedido para que aparezca con vida Claudia Repetto, desaparecida hace una semana.



La movilización fue encabezada por el Movimiento de Mujeres y Diversidad Mar del Plata-Batán, que realizó además una asamblea abierta para impulsar el "Paro Feminista del 9M 2020".



La marcha comenzó a las 18 frente al monumento ubicado en Luro y Mitre, a cien metros de la Catedral marplatense, y avanzó por las calles del centro de la ciudad balnearia, bajo un cielo gris y una mínima llovizna en los primeros minutos.



"Queremos a Claudia, queremos a Claudia", cantaron las participantes de la movilización mientras avanzaron hacia el Boulevard Marítimo, en referencia a la mujer de 53 años buscada en la ciudad por su familia y por fuerzas de seguridad desde el lunes último.



Familiares de Repetto se sumaron a la marcha, tal como ocurrió en la multitudinaria convocatoria realizada para pedir por su aparición con vida el miércoles último, y la marcha se detuvo unos segundos frente a la Comisaría Distrital Primera, para reclamar "que busquen a Claudia".



El Movimiento de Mujeres marplatense replicó al igual que en el resto del país la denuncia por "una nueva ola de femicidios que se registra en Argentina: con cuatro mujeres muertas en tres días, en manos de la violencia machista".



Uno de esos crímenes, recordaron, fue el de Jordana Belén Rivero, estudiante de psicología asesinada el lunes último en Mar del Plata, cuando fue arrojada inconsciente desde un séptimo piso por un hombre que se encuentra detenido.

"Vivas, libres y con trabajo nos queremos. Si nuestras vidas no valen, que produzcan sin nosotras", exigieron las participantes de la marcha, mientras cientos de vecinos y turistas de la ciudad aplaudían y se sumaban a las consignas.



"La deuda es con nosotras y nosotres. Trabajo genuino e igualdad. Aborto legal ya", fue la consigna desplegaba al frente de la marcha, en línea con el pedido de mayor presupuesto sostenido por el movimiento feminista para políticas públicas "para erradicar la violencia machista".



Denunciaron en ese sentido "la deuda de presupuesto para el cumplimiento de la ley 26.485, la deuda del derecho al aborto, de la aplicación de la ley de Educación Sexual Integral (ESI) en todos los niveles educativos del país, además de trabajo digno y genuino para mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries".



Tras la movilización, miles de mujeres aprobaron sumarse al paro feminista que se realizará mañana.

Miles de mujeres se movilizaron también en Mendoza

De la marcha, que comenzó cerca de las 19, participaron mujeres autoconvocadas y de diversas organizaciones sociales, así como estudiantiles, feministas, de espacios políticos y gremiales.



Muchas de ellas portando pañuelos verdes por la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, y otras tantas vestidas de violeta, color que representa las luchas por la igualdad de género



La numerosa columna de mujeres de todas las edades en la calurosa tarde mendocina se concentró en el cruce de Av. Colón y Av. San Martín, encabezada por el colectivo Ni Una Menos Mendoza y la Asamblea de Mujeres, Niñas, Adolescentes, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binaries.

Zulma, una ama de casa de 53 años, habló con Télam y dijo que es la primera vez que participa en una marcha de este tipo.

"Vine porque cada vez son más las chicas que faltan de sus casas. Vengo por todas ellas y por sus madres que están sufriendo", afirmó la mujer oriunda de la localidad de Guaymallén y madre de dos varones.



"Somos el grito de las que ya no tienen voz", reza el cartel de una de las manifestantes contra los femicidios que van en aumento en el país. Otra joven relató: "La violencia machista es epidemia y no hay barbijo que nos proteja".



Lucía, una joven publicista de 24 años, oriunda del sur de Chile, dijo: "Vengo a apoyar, necesitamos que seamos todas en esto, aquí o donde sea la mujer ha sufrido el mismo maltrato así que es un asunto no solo del país sino de nosotras como mujeres en general".

El recorrido continuó por calle San Martín hasta Las Heras, Patricias Mendocinas y culminó en la Plaza Independencia, donde estaba previsto la realización de un festival feminista de música.



Desde el colectivo de Ni Una Menos solicitaron a "las centrales sindicales parar el 9 de Marzo" y destacaron "el paro lo realizaremos en nuestros lugares de trabajo, en nuestras casas, en cada lugar donde nos desarrollamos".



Entre los lemas de la convocatoria en este cuarto Paro Internacional Feminista mencionaron: "La deuda es con nosotras y nosotres, no con el FMI"; "Basta de Femicidios y Travesticidios", "aborto legal, seguro y gratuito", "el extractivismo es patriarcado" y "solidaridad con nuestras hermanas latinoamericanas en lucha".