El Ministerio de Trabajo denunciará en la justicia, y multará además a los metrodelegados que en la noche del viernes paralizaron el servicio del Subte y el Premetro, en el marco de una jornada de protesta de los gremios porteños.



Según se indicó oficialmente, inspectores de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales y de Fiscalización del Trabajo así como de la secretaría de Trabajo de la ciudad determinaron que el paro de anoche fue "ilegal", ya que el gremio "no tiene personería, según un fallo de la Corte Suprema de Justicia".



El pasado 14 de marzo la Corte Suprema dejó firme el fallo que declaró la nulidad de la personería gremial otorgada al sindicato de los trabajadores del subterráneo.



Desde la cartera que conduce Jorge Triaca adelantaron que el próximo lunes "sustanciarán un expediente de multas" a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp), que conduce Norberto Pianelli, y además se los denunciará en la justicia.



El paro general de trabajadores de todas las líneas de subterráneos y el Premetro se realizó poco después de las 20.30, en adhesión a la huelga y movilización realizadas por los gremios docentes porteños y organizaciones sociales en demanda de paritarias sin techo y salarios justos.



Desde Metrovías se señaló que el cese de actividades fue "totalmente injustificado" y realizaron la "denuncia correspondiente ante las autoridades laborales solicitando su inmediata intervención".



"Lamentamos que la decisión de los representantes gremiales sea afectar nuevamente a los más de 90.000 usuarios que utilizan el Subte en esa franja horaria para trasladarse por la ciudad", dijo la empresa en un comunicado de prensa.



El servicio estuvo interrumpido anoche hasta el final de la jornada y recién se reanudó esta mañana.



Por su parte, Enrique Rositto, secretario de prensa y comunicación de la Agtsyp informó que "aún no hemos sido informados sobre ningún expediente ni posibilidad de multas".



"De cualquier manera un fallo de la Corte del 7 de junio del 2016 establece que toda organización formal de trabajadores puede convocar a medidas de fuerza", indicó el dirigente y explicó que ese fallo incluye a los gremios que tienen simple inscripción como sería el caso de los 'metrodelegados'.



Sobre la negociación paritaria en particular, el representante de los trabajadores del subte lamentó que la última audiencia que iba a realizarse esta semana "fuera suspendida sin nueva fecha de convocatoria"