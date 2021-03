No solo en el Congreso de la Nación, sino a lo largo y ancho de todo el país cientos y miles de mujeres marcharon con motivo del Día Iinternacional de la Mujer, la visibilización de sus derechos, la igualdad y para decir basta a los femicidios.

La Plata

Las mujeres, trans y travestis de La Plata, Berisso y Ensenada marcharon hoy por el centro de la capital bonaerense en reclamo de una justicia con perspectiva de género y medidas de protección eficaces en situaciones de violencia que denuncian a sus agresores.



La movilización fue convocada por la Multisectorial de Mujeres, Lesbianas, Trans y Travestis de La Plata, Berisso y Ensenada, que concentró a las 16.30 frente a la Catedral de La Plata, como símbolo del patriarcado que desde hace centurias regula sobre los cuerpos de las mujeres, explicaron las organizadoras.



Mujeres jóvenes, muchas de ellas con hijas pequeñas de la mano, y adultas mayores, todos llevando algún distintivo de color violeta, el color que simboliza la lucha contra la violencia de género, recorrieron las calles del centro platense hasta la sede de los tribunales locales, donde pidieron cambios en la formación de jueces y fiscales bonaerenses para que al impartir justicia lo hagan con perspectiva de género.

"Basta de Justicia Patriarcal", "Yo no miento", "Ni una menos", eran los carteles que exhibían las manifestantes, que en el momento más emotivo de la marcha comenzaron a gritar los nombres de las más de 60 víctimas de femicidio registradas en lo que va del año.



"Úrsula Bahillo, Presente", gritaron puño en alto las cientos de mujeres mientras avanzaban a paso ágil rumbo a los tribunales.



María Julia Constant, referente del colectivo Las Azucenas, explicó a Télam que "en este 8M queremos denunciar que hay cada vez más femicidios y travesticidios, y es un tema que debe ocupar a la justicia".



"Venimos a gritar por políticas públicas, vamos a gritar que estamos hartas de violencia, harta de femicidios", sostuvo.



Luego destacó que también reclamamos "la plena implementación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, y la entrega de anticonceptivos".



Esta tarde comunicadoras de los medios de comunicación estatales, privados y comunitarios de la región realizaron una foto colectiva frente al edificio de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, en La Plata.

"Como trabajadoras de prensa seguimos contando femicidios todos los días y en nuestros lugares de trabajo no tenemos capacitaciones de género, tampoco protocolos de acción ante casos de violencia dentro de los medios", explicó a esta agencia Estefanía Velo, periodista del portal Pulso Noticias.



También destacó que reclaman "que sigue la desigualdad salarial, los lugares de mayor responsabilidad dentro de los medios siguen ocupados por los varones y a eso le sumo la exigencia de la implementación del cupo laboral trans dentro de los medios de comunicación, ya que si bien en los medios estatales se avanzó en ese sentido, en el resto de los medios hay deuda al respecto".



Por su parte, el colectivo feminista Las Amandas realizó hoy una intervención en las principales veredas y aceras de la capital bonaerense.



"¿Por qué grita esa mujer?", es uno de los carteles impresos con moldes y pintura roja para "inquietar, despertar, replicar, (re)cordar", detallaron.



Vanina Cortijo, vicepresidenta de la asociación civil Materia Libre y Soberana, contó a Télam que hoy el Gobierno bonaerense firmó un convenio que prevé la implementación de una propuesta de esa entidad que permitirá a las mujeres en situación de violencia hacer frente a "un alquiler o solventar una compra" para poder abandonar el domicilio donde son violentadas.



"Se trata de Mi Hogar, Mi Decisión, una política destinada a los sectores medios y medios bajos, para que en situación de violencia se pueda resolver ágilmente la situación habitacional", destacó.



Cortijo explicó que, "muchas veces, la orden de exclusión no llega, y la mujeres, lesbianas, travestis y trans necesitan poder mudarse, y para eso el programa apunta a agilizar los trámites, eliminar los costos de sellados, etc. Es una estrategia que en conjunto con el Estado puede mejorar sustancialmente la vida de la gente que atraviesa una situación de violencia de género".

