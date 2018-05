Maestros y profesores provenientes de todo el país comenzaron a concentrarse este miércoles en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense para confluir en el Obelisco y, desde allí, marchar hacia la Plaza de Mayo, donde a las 15 está previsto un acto en reclamo de la convocatoria a una paritaria nacional y en rechazo a un acuerdo con el FMI, entre otras consignas.



Los docentes nucleados en el Suteba, que encabeza Roberto Baradel, se concentraban en el partido de Avellaneda a la espera de sumar a las columnas de la región patagónica, Bahía Blanca y La Plata, entre otras ciudades.

Además, Baradel manifestó en su cuenta de Twitter: "Para que vean Macri y Vidal, todos los docentes exigimos #ParitariaNacionalDocente, salarios dignos y financiamiento para educación".

Para que vean Macri y Vidal, todos los docentes exigimos #ParitariaNacionalDocente, Salarios Dignos y Financiamiento para Educación. pic.twitter.com/589vNIjUK0 — Roberto Baradel (@RobiBaradel) 23 de mayo de 2018



En el cruce de Carlos Pellegrini y Corrientes, en el centro porteño, hacían lo propio afiliados del gremio neuquino de la Ctera, quienes llevaban carteles con consignas tanto contra el Gobierno nacional como la administración del gobernador Omar Gutiérrez del Movimiento Popular Neuquino (MPN).



A ellos se sumaban también trabajadores de la avícola Cresta Roja y, también, se sumaban a la marcha los metrodelegados, tras el paro realizado este martes por la mañana en dos líneas de subte que, tras la detención de 16 dirigentes, derivó en la convocatoria a un paro total en toda la red, que se extendió hasta la medianoche.



En tanto, en lo que constituye la "Segunda Marcha Federal Educativa", las diversas columnas de representaciones de gremios docentes de distintos puntos del país tienen previsto comenzar a marchar a las 13:30 por la Avenida de Mayo, Diagonal Norte (Roque Sáenz Peña) y Diagonal Sur (Julio A. Roca) para confluir alrededor de las 15 en Plaza de Mayo, donde se realizará un acto central.



El vocero de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), Alejandro Demichelis, vaticinó esta mañana en declaraciones por radio Cooperativa que "la Plaza se va a llenar de miles de guardapolvos blancos".



"El lunes salieron columnas de todas partes del país para llegar este miércoles a Plaza de Mayo para reclamar la convocatoria a la paritaria nacional docente", afirmó.



Dijo que este miércoles también se desarrolla "un paro nacional de Ctera a 30 años de la Marcha Blanca con los mismos reclamos".



"Estamos contra al ajuste en educación y en contra al acuerdo del Fondo Monetario Internacional (FMI), al tiempo que denunció que el Gobierno "está subejecutando el presupuesto educativo y no inauguraron una sola escuela".



Según Demichelis, "hay una orden del Gobierno nacional de no salirse del 15 por ciento y, por ejemplo, en la Capital Federal -la jurisdicción más rica del país- ofrecen algo vergonzoso y (la gobernadora bonaerense María Eugenia) Vidal hizo más de nueve reuniones ofreciendo siempre lo mismo".



"No estamos peleando por 2 o 3 puntos más del salario, estamos peleando por la educación pública, por el presente y el futuro de nuestro país," remarcó al finalizar.



De la convocatoria de este miércoles participan, además de la Ctera, el Sindicato Argentino Docentes Privados (Sadop), la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), la Conadu Histórica, la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y agrupaciones estudiantiles.



Los docentes de todo el país marchan también por la sanción de una nueva ley de financiamiento educativo y contra el pedido del Gobierno de alcanzar un acuerdo con el FMI, la posible modificación de las leyes previsionales del sector y el cierre de los institutos de formación docente.

Marchas, protestas y caos de tránsito en el centro porteño

El tránsito en la Ciudad de Buenos Aires se vio afectado durante la mañana y la tarde de este miércoles por cortes y concentraciones que se realizan en distintos puntos de la Ciudad, y cuyo epicentro está en el corredor que une Plaza de los Dos Congresos, el Obelisco y Plaza de Mayo, informaron fuentes oficiales.







Desde las 9, una movilización del gremio de estatales ATE se concentra en General Paz a la altura de la sede Miguelete del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial).



Las organizaciones MTR, Polo Obrero, Agrupación Villera Piquetero, Barrios de Pie, CTA, FOL, CCC y Movimiento Resistencia Popular realizan una marcha desde Plaza Constitución hasta Martín García, entre Irala y Avenida Regimiento de Patricios, en La Boca.



La CTA, junto a ATE Promoción Social y Frente Venceremos, se concentran en Balcarce y Cochabamba, mientras que los sindicatos de la educación como Ctera, CTA, UTE, SUTEBA, UDOCBA, SADOP, CONADU y Ademys marchan desde el Obelisco, la Plaza de los dos Congresos y San Juan y 9 de Julio, para luego congregarse en la Plaza de Mayo.