Diversas columnas de trabajadores de los gremios industriales de la CGT, de ambas CTA, de la Corriente Federal (CFT) y del Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona), de los movimientos sociales y de pequeños y medianos empresarios (Apyme) se movilizaron este miércoles desde la Plaza Once y otros puntos de la Ciudad hacia el centro porteño "en defensa de la producción, el empleo y la industria nacional", y "en rechazo del modelo económico".



La columna cabecera partió una hora antes de lo previsto (las 14) desde la Avenida Rivadavia y Misiones, en Plaza Miserere, como consecuencia del temporal que se abatió sobre la Capital a partir del mediodía, y fue encabezada por Héctor y Rodolfo Daer, Carlos Acuña y Hugo Benítez, a quienes se sumó Armando Cavalieri pocas cuadras después.



Las Centrales de los Trabajadores Argentinos (CTA) de Hugo Yasky y los dos sectores en los que se dividió la Autónoma (CTAA), Pablo Micheli y Ricardo Peidro, se concentraron en otros puntos de la ciudad, de forma previa a integrarse a la caravana, que marchó por las Avenidas Rivadavia y de Mayo hasta la 9 de Julio, al igual que las numerosas columnas de camioneros, mecánicos, ladrilleros, marítimo-portuarios y de sindicatos del transporte.



En la movilización también participaron la Confederación General Económica (Cgera), la Apyme, empresarios textiles y de otras actividades y los movimientos piqueteros, todos los cuales coincidieron con los reclamos gremiales respecto de "la necesidad de modificar el modelo económico y defender el empleo y la industria".

En diálogo con Crónica TV, el secretario general de la CGT Pablo Moyano manifestó: " Mauricio Macri está llevando adelante un desastre económico y, por eso, convocamos a un paro de todas las regionales de la CGT para el 11 de abril. Necesitamos que paren los despidos y la inflación y el reclamo se ve reflejado en esta marcha multitudinaria".

"El Gobierno no escucha y como el Gobierno no cambia el rumbo, nosotros no vamos a cambiar nuestra forma de defender a los trabajadores", agregó.

Pablo Moyano mano a mano con Chiche. "Con una movilización no basta, seguiremos", asegura el sindicalista.



En tanto, el secretario general de la CGT, Hector Daer, manifestó a través de su Twitter: "Ya estamos movilizandonos por la unidad, la producción y el trabajo argentino. Otro rumbo es posible. Marchamos por un futuro mejor, que nos incluya a todos y todas".

Marchamos por un futuro mejor, que nos incluya a todos y todas.