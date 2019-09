La convocatoria a nivel mundial, y también a nivel nacional, fue un éxito, ya que cientos de miles de jóvenes de más de 160 países se movilizaron en el marco de la tercera Huelga Mundial del Clima promovida, por la organización ambientalista Fridays For Future, para exigir a los gobernantes medidas urgentes contra la crisis climática.



En nuestro país, las marchas se realizaron en 30 ciudades. Se trata de la tercera Movilización Mundial por la Crisis Climática gestada, como las previas, por la decisión de la adolescente sueca Greta Thunberg de sentarse cada viernes en las afueras del Parlamento de Estocolmo, reclamando medidas contra la crisis climática que dio lugar al movimiento Fridays For Future.



Esa acción, que comenzó de manera individual, movilizó el pasado viernes a más de 4 millones de jóvenes encolumnados detrás de la protesta de Greta en Nueva York en más de 270 países, en la víspera de la Cumbre de la Juventud sobre el Clima en la sede de Naciones Unidas que se realizó en la misma ciudad estadounidense.



La concentración principal comenzó en la ciudad de Buenos Aires y fue en Plaza de Mayo, desde donde los jóvenes marcharon hacia el Congreso. Allí se desarrolló el acto principal, en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos. Pasadas las 17, la marcha por el clima, que convocó a cientes de jóvenes, se mezcló con otra a favor del aborto.



El cántico favorito de la tarde fue: "El pueblo, consciente, defiende el medio ambiente". Aunque también se escuchó: "Señor, señora, salga a protestar, para que mañana podamos respirar"; "Escuchen el planeta está gritando, no te hagas el sordo y empecemos a cuidarlo" y "Ni un grado más, ni una especie menos".



La jornada también contó con la palabra de los pueblos originarios, la comunidad científica, los trabajadores y estudiantes, además de intervenciones artísticas, talleres, música y degustación de comida vegana. Al igual que en movilizaciones anteriores, los organizadores invitaron "a todos los espacios participantes y personas autoconvocadas a ser parte de este evento en forma pacífica".



Las movilizaciones se desarrollaron en muchas ciudades del mundo, entre las cuales se destacó Roma, donde más de 200.000 jóvenes marcharon para alertar sobre la situación ambiental y exigir respuestas políticas que alivien los problemas derivados de la crisis climática, además de otros cientos de miles en más de 150 metrópolis italianas.



De acuerdo con Gianfranco Mascia, de Friday For Future, más de un millón de personas participaron de las marchas en toda Italia, incluyendo también más de 50.000 en Florencia y 80.000 en Nápoles, aseguró a la cadena televisiva RAI.

