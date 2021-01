Tras permanecer internado durante varios días, murió el fundador de la mítica parrilla de la localidad bonaerense de Avellaneda, Juan "El Tano" Caschetto. El creador del tradicional establecimiento había sido diagnosticado con coronavirus, quedó internado por su delicado estado de salud y debió ser asistido con un respirador.

Antes de que su fallecimiento haya sido confirmado por sus familiares, en el grupo de Facebook “Parrilla “El Tano” - Avellaneda” que cuenta con más de 16 mil miembros, circularon distintos comentarios que lo daban por hecho, pero los hijos del Tano se ocuparon de desmentirla.

“Les volvemos a pedir con la mejor onda que por favor dejen de inventar cosas sobre Juan, mi viejo ‘El Tano’, no está bueno mentir con cosas así. Métanse en sus cosas y no molesten, con la mejor, en serio. No sabemos por qué lo hacen, pero si quieren ayudar recen, no digan cualquier cosa”, sentenciaban en las historias de la cuenta @el_tano_debenedetti.

En 2001, "el Tano", abrió su primer local, a cuadras del shopping Alto Avellaneda y llevó su parrillada libre a cada uno de sus clientes. El restaurante con casi dos décadas de antigüedad y autodefinido como "la mejor parrilla argentina", actualmente es atendido por sus hijos en la avenida Debenedetti al 3000 y se supo consolidar como un clásico de la Ciudad del Fútbol. Y si bien la hinchada de Independiente copó el espacio, no se trató de una parrilla únicamente roja.

Antes de su debut por la Copa Argentina contra Almagro, Daniele De Rossi, el italiano que revolucionó el mundo bostero, pasó por uno de los locales para conocer el asado argentino junto con varios miembros del plantel Xeneize.

A medida que pasan las horas y se reproduce la triste noticia, los mensajes de afecto hacia el Tano en las redes sociales se multiplican. Tal fue el caso del ex arquero Carlos Fernando Navarro Montoya quien le dio su "sentido pésame para su familia y amigos" a través de su cuenta de Twitter y el del periodista Flavio Azzaro quien compartió: “El padre de las parrillas más espectaculares de la historia de la humanidad. El tipo más laburador que vi en mi vida. Le mando un fuerte abrazo del alma a sus hijos Dami, Bruno y Fabio. Avellaneda pierde a uno de sus laburantes".