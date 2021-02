Luego de atravesar varios meses en un estado de salud crítico y casi irreversible, Segundo Tevez, padre adoptivo de "Carlitos" falleció durante este día domingo a los 58 años, tras atravesar por una difícil situación desde el año pasado, con un cuadro grave de coronavirus el año pasado, que se sumó a enfermedades de base como diabetes y obesidad.



Boca Juniors lamenta el fallecimiento de Don Segundo, papá de Carlitos, y acompaña a la familia Tevez y a sus amigos en este momento de tanto dolor y tristeza. ¡Mucha fuerza! — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) February 21, 2021

"Boca Juniors lamenta el fallecimiento de Don Segundo, papá de Carlitos, y acompaña a la familia Tevez y a sus amigos en este momento de tanto dolor y tristeza. ¡Mucha fuerza!", manifestó el club a través de sus redes sociales por la muerte del padre de Carlos Tevez.

Por esta razón, el futbolista abandonó la concentración del conjunto Xeneize en Rosario, que tiene que enfrentar esta noche a Newell's Old Boys, por lo que emprendió su viaje rumbo a Buenos Aires para acompañar a su familia en este duro momento.

"Don Segundo", como solían llamar al padre del "Apache", había sido intervenido quirurgicamente en el cuello en febrero del año pasado, y luego, debido a un cuadro de coronavirus que derivó en neumonía, permaneció internado en terapia intensiva durante 45 días.

El hombre de 58 años logró salir adelante y fue dado de alta el pasado mes de septiembre, pero nunca pudo reponerse en su estado de salud y quedó detereorado, lo que lo llevó a una nueva internación.

Carlos Tevez manifestó la dura situación por la que atravesaba su padre en entrevistas, en las que manifestaba su dolor por el momento que le tocaba atravesar.

Carlos Tevez, junto a Segundo y su familia

"Es muy feo lo que está pasando, tengo gente cercana que está muy mal. Que se cuiden, es una enfermedad que me tocó vivir de cerca y es muy feo. Mi familia, la gente de Boca, mis compañeros y el cuerpo técnico hacen que no me derrumbe, que siga luchando porque cada vez que entro a la cancha me están viendo a mí y no les puedo fallar", subrayó Tevez en diálogo con ESPN en noviembre pasado al referirse al tema.

En varias ocasiones el capitán de Boca señaló el importante lugar que ocupaba Segundo en su vida, ya que pese a no ser su padre biológico, fue quien se hizo responsable desde que era un niño de sus bienestar.

"Mi papá se hizo cargo de mí sin tener nada que ver conmigo. Era novio de Adriana, que era la hermana de Fabiana, que era mi mamá. Era un chico indefenso, que no tenía un guía y él se hizo cargo de algo que no tenía por qué", resaltó.