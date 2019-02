Un joven de 29 años perdió la vida al recibir una fulminante descarga eléctrica mientras intentaba instalar un equipo de aire acondicionado en la casa de su hermano, que vive con su familia en la localidad sanjuanina de Rawson.

Fuentes policiales indicaron que el episodio tuvo lugar en la zona de La Chimbera, de dicha ciudad. La víctima fue identificada como Luis Gangas.

Según contó su hermano Juan Pablo, mientras él controlaba la electricidad y se encargaba de tareas en el piso, Luis subió al techo para conectar los cables y otras piezas del equipo.

Pero la desgracia sorprendió a Luis cerca de las 21, cuando Juan Pablo escuchó un grito y un golpe seco en el piso. Al correr para ver, se topó con una imagen que no hubiera querido ver nunca: su hermano en el piso, sin reacción.

"No sé qué pasó, yo estaba abajo dándole las herramientas y controlando la luz y después estaba muerto.... es de no creer, nunca tuvo problemas de este tipo, él sabía lo que hacía porque vivía de esto... mi hermano era el mejor tipo que había, no sé por qué nos pasó esta desgracia", dijo Juan Pablo conmocionado.

Ahora el caso está en manos de la Justicia que investiga las causales del episodio, y tras las actuaciones correspondientes, le entregarán el cuerpo a sus familiares para que le den cristiana sepultura.