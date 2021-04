El coronavirus no distingue de raza, género o nacionalidad y sigue causando estragos en todo el mundo, y ahora le tocó el turno de sufrir el dolor de la pérdida al periodista Hernán Castillo, que sufrió la pérdida de su padre, Santiago (quien trabajó en la quinta edición del diario Crónica), y reflejó su dolor en las redes sociales.

"Falleció mi papá. El covid es muy fuerte, una pandemia, no es joda. Les agradezco a todos los que me dieron una mano, a los que me mensajearon y rezaron. Muchas gracias al personal médico y administrativo del Policlínico Lomas por su esfuerzo increíble. Cuídense mucho", escribió el periodista.

El periodista televisivo abrazó la profesión de su padre Santiago (conocido en el ambiente como "Coco" y que estaba internado en Policlínico de Lomas de Zamora) debido a qu éste último estuvo varios años en el periodismo gráfico (en la quinta edición del Diario Crónica) dejando una huella, que hoy su hijo se encarga de llevar como legado.

Pedido desesperado

El director periodístico de TNT Sport relató días atrás a través de Twitter la dramática situación que sufrió con su padre, que no tenía cama disponible para ser internado en ningún hospital. Castillo contó que salió a conseguir por su cuenta un tubo de oxígeno, cómo hacen muchas personas para mantener a su padre con vida en una internación domiciliaria.

“No alcanzan las medidas de precaución porque este virus es tremendo. Y les juro que ya no hay mas camas”, remarcó. “Hoy su estado se volvió gravísimo”, lamentó en aquel momento el periodista.

Además, añadió: “Conseguí un tubo de oxígeno particular y lo mantenemos con eso, con el monitoreo de médica amiga en casa. PAMI no da a basto, pero las prepagas tampoco. No me lo contó nadie. Le pasa a mi papá".