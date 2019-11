My Dream es una obra combinada de arte escénica a base de los criterios humanos de “la verdad, la bondad y la belleza”. Incluye nuevas formas artísticas como la danza de personas con discapacidad auditiva y la danza en lenguaje de señas. En una noche cargada de emoción, My Dream, la obra de origen chino realizado por La Compañía de Arte Escénico de Personas Minusválidas Chinas, se presentó en el Teatro Coliseo, brindando un espectáculo sin precedentes.

Esta noche realizarán su segunda presentación en nuestro país y las últimas localidades se encuentran disponibles a través de Sistema Ticketek. La música y la danza fueron las protagonistas de una noche impresionante, en la que estos artistas de un talento sin igual, pusieron de manifiesto una vez más que no existe limitación alguna para el arte. My Dream permite al público disfrutar del arte auténtico de la humanidad, sentir las inspiraciones artísticas y lograr la comunión espiritual.

Con 27 artistas en escena con diversas discapacidades tales como auditivas y visuales, My Dream cuenta con 20 bailarines, 6 músicos y un conductor de lenguaje de señas. El espectáculo representa las creaciones artísticas de estos actores así como su vida especial pero brillante. Incluye formas artísticas tan nuevas como la danza de personas con discapacidad auditiva y la danza en lenguaje de señas, contribuyendo así a la singularidad de esta magnífica producción.

El espectáculo se encuentra dividido en 15 actos en el que se vinculan la música tradicional china con la música occidental en forma de programas vocales e instrumentales. Como introducción en el inicio de esta noche, el público pudo disfrutar de “Mi Sueño, poema en lenguaje de señas y ballet”, dónde 9 bailarinas inválidas de audición se presentan en escena en una hermosa danza.

Dance The Other Shore, es el primero de los actos, y se trata de una pieza interpretada por todos los artistas masculinos. Dirigida por Zhang Jigang muestra cómo los artistas persiguen los sueños. El acto es una muy buena presentación de cómo los artistas, aunque discapacitados, siguen motivados por su pasión por el arte y demostrar al mundo que son bailarines únicos y profesionales.

El espectáculo utiliza múltiples recursos artísticos para destacar tanto la tradición como la modernidad e integrar la civilización china con otras culturas. En la parte de la música, tanto vocal como instrumental, se abarca estilos chinos y occidentales mientras en la parte de danzas se incluyen modalidades de folklores étnicos, ballet, estilos latinos y modernos, así como extractos de musicales y ópera de Beijing, además de diversas formas nuevas del arte escénica tales como recital de poemas con lenguaje dactilológico, baile de invidentes y con lenguaje de señas.

China Disabled People's Performing Art Troupe fue fundada en el año 1987 por 30 personas discapacitadas amantes de las artes. En la actualidad cuenta con 110 artistas discapacitados y 37 miembros más. Con una filosofía basada en la autoestima, la autoconfianza, la superación personal y la autosuficiencia, así como el respeto y cuidado mutuo, la ayuda y las complementariedades mutuas, crean programas y capacitan a los artistas continuamente, motivando la creación de espacios publicitarios y comerciales por sus propios medios.

La compañía ha visitado más de 100 países y regiones de Asia, Europa, América, África y Oceanía, cruzando los límites de la lengua, la cultura y las naciones, y aportando a las audiencias la alegría del arte, la iluminación del corazón y la interacción de la emoción. China Disabled People’s Performing Art Troupe es conocido como "Embajador de imagen para 600 millones de personas con discapacidad en el mundo" y "Portador de antorchas para el ARTE SPEICAL" por la Asamblea Mundial de las Personas con Discapacidad y fue designado como "Artista de la UNESCO para la Paz".

Además se ha convertido en la más aclamada compañía de arte interpretación, y su producción My Dream, especialmente su programa Thousand-hand Bodhisattva, se ha convertido en una marca cultural famosa en todo el mundo. China Arts and Entertainment Group Ltd. (CAEG) se fundó en abril de 2004, y es la única empresa cultural central de propiedad estatal de China que tiene negocios de espectáculos y exhibiciones en todo el mundo. CAEG ha desarrollado una red de mercado nacional de artes escénicas internacionales, exhibiciones de arte y cultura y turismo y operaciones teatrales, y ha establecido sucursales en las principales ciudades de China y algunos países europeos y americanos. CAEG fue elegida una de las "30 mejores empresas culturales de China" por ocho años consecutivos desde 2009.