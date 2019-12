A dos años del homicidio del por entonces su novio Fernando Pastorizzo, Nahir Galarza firmó un contrato de exclusividad para que la historia sobre su vida llegue a un filme documental.

Aún se desconocen los pormenores del rodaje y el guión pero sí trascendió que la joven de 20 años condenada a cadena perpetua había recibido al menos cinco propuestas: tres son con intenciones de realizar un documental y dos para una ficción. Galarza decidió avanzar con una de ellas.

Con respecto a la trama de la historia, la principal opción sería que Nahir era víctima de violencia de género y que no quiso matar a Pastorizzo, sino que las dos balas de la pistola 9 milímetros se dispararon por accidente y que en ese momento se le nubló la mente.

A través del contrato de exclusividad, Nahir dejará de conceder entrevistas a medios. "Fue algo horrible. No me enorgullece lo que pasó. Falta una vida. Y eso es irremediable. Prefiero dar vuelta la página y concentrarme en mi nueva vida, lejos de todo lo que pasó, aunque tenga que estar encerrada”, apuntó la joven tiempo atrás, cuando la posibilidad de que su vida sea llevada al cine o contada en un documental no era un opción.

Por otro lado, la familia de la joven de 20 años adelantó que iniciarán acciones legales de concretarse la serie o película sobre ella sin su supervisión y consentimiento.