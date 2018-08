Gustavo Pastorizzo, el padre de Fernando Pastorizzo, el joven que fue salvajemente asesinado a balazos en diciembre pasado por Nahir Galarza en un caso que originó una gran consternación en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú y en toda la sociedad argentina, manifestó que “las mujeres son malas” y que todos los dramas que tuvo en la vida “fueron por culpa ellas”.



A su vez el hombre calificó a la homicida del muchacho de “ser flaca y narigona”, y además de “no tener tetas”. “Con Fernando teníamos gustos muy diferentes. A Nahir la vi de cerca y es espantosa: flaca, no tiene tetas y además es narigona... ¡Horrible! Pero bueno, era el perfil que le gustaba a mi hijo”, agregó Gustavo.



El hombre se había transformado en la bandera y en el emblema de una causa que movilizó a gran parte de la comunidad de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos.



Una vez que la muchacha fue condenada a cadena perpetua, todos los que se encolumnaron detrás de Gustavo sintieron merecido y propio el fallo de la Justicia. Por esto mismo, y porque aún no pasó ni siquiera un año del homicidio, el hecho de que el individuo se postulara para participar en un reality show en Italia despertó indignación.

Sin embargo los audios que se conocieron revelan mucho más que el trasfondo de la banalización de un crimen. Pastorizzo, en sus frases, culpó a las mujeres de todos sus problemas.



El hombre, que tiene cuatro convivencias, dos separaciones y un divorcio, aseguró: “Todos los dramas que he tenido en mi vida fueron culpa de mujeres. Me han inventado causas por violencia, porque la mujer es muy maldita. Así como es preciosa, es mala también”, describió, y en la enumeración de reproches no se salvaron su ex ni tampoco su propia hija.



“Cuando hice la primera marcha (la que sacó a Nahir del hospital) me criticó de arriba abajo. El que puso siempre la cara fui yo, pero ella se quedó escondida en su casa. Supongo que debe estar mal porque es la madre, pero es fría, mala, maldita y pensante”, sostuvo sobre Silvia Mantegazza, la progenitora de Fernando, a quien culpa también por el odio que le tiene Carla Pastorizzo, la otra hija de aquel matrimonio.



Según Pastorizzo padre, hace 10 años que no habla con su hija, y tampoco tiene intenciones de que eso cambie: “Me considero buena persona y buen padre, pero no me causa nada verla a ella, no me causa ese amor y afecto de un padre a una hija, no me interesa. Mi abogado me aconsejó arreglarme con Carla, pero le dije que no me interesa. Pasaron 10 años y eso ya no me cambia nada”



Ex novia embarazada

Tampoco terminó bien la relación que tuvo con Valeria Soria, la mujer de 33 años que conoció en la primera marcha que hizo en reclamo de justicia y que en la actualidad se encuentra embarazada de su cuarto hijo: “Estuve saliendo con una chica que quedó embarazada, está de 4 meses, pero no estamos juntos y no nos llevamos bien tampoco. Fue todo muy rápido. Tratamos de convivir, pero nos llevamos re mal. Y tras un altercado fuerte le dije que no me quiero convertir en el nuevo Fernando”, aseguró sobre su última pelea, donde comparó a su novia con Nahir.



Por otra parte, Valeria desetiquetó a Gustavo de las fotografías con la ecografía que había publicado en su perfil de la red social Facebook. Además Pastorizzo culpó a Jorge Zonzini por la filtración del material de los audios, aunque cuando periodistas del diario El Día de Gualeguaychú se comunicaron con él para ver si había armado dicha estrategia, el manager mediático contestó, entre risas: “De ninguna manera le haría algo así al ‘ciudadano ilustre’ de Gualeguaychú”.



“Yo hago el duelo como puedo y con mis amigos nos divertimos y ellos me cargan porque ahora soy una persona mediática”, añadió el padre de la víctima. Mientras tanto, Carla Pastorizzo, de 24 años, dijo que no le sorprende que Gustavo “lucre” con la muerte de su hermano y no dudó en acusarlo de ser “una total basura”. Fernando Pastorizzo, de 20 años, fue asesinado en la madrugada del 29 de diciembre de 2017 de dos balazos, en plena calle de Gualeguaychú. Por el crimen la Justicia condenó a su novia, Nahir Galarza, de 19 años, a la pena de prisión perpetua.