Cada año, la llegada de Diciembre marca el inicio de un tiempo en donde el verde, el rojo y el dorado colman nuestras casas. Preparativos, nervios, entusiasmo y mucho por compartir hacen de este tiempo uno de los favoritos del año. Aquí detallamos algunas de las actividades que seguramente forman parte de tus tradiciones navideñas.

1. La magia de decorar el nuestro árbol de Navidad

Luces, purpurina, cintas y el inigualable árbol de navidad. Cuando se acerca Navidad, nos transformamos. Nos sumergimos en un escenario nuevo y creativo. Cada Navidad nos permite expresar un nuevo lado, una nueva visión. Las fiestas representan la oportunidad perfecta para relajarse y participar en un muy esperado juego. Algunas personas prefieren llevarlo a un nivel superior y plantear un concurso simbólico donde cada participante pone su mejor esfuerzo para obtener la casa decorada más estética. Otros adoptan un estilo informal y relajado, manteniendo una elegancia característica e inimitable.