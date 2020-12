Botellas de alcohol vacías y colillas de cigarrillos eran parte de la enorme cantidad de basura dispersa en la vía pública que dejaron los festejos multitudinarios por Navidad en Parque Chacabuco, donde brillaron por su ausencia los barbijos y la distancia social pese al temor por una crecida de contagios de coronavirus.

Eventos clandestinos idénticos también fueron registrados en plazas de Avenida Asamblea y Emilio Mitre; y en Figueroa Alcorta y Pampa.

Crónica HD recorrió cómo quedó Parque Chacabuco luego de que la Policía de la Ciudad solicitara a los jóvenes - pasadas las 9.30 de este viernes - que tiren las botellas en los tachos de basura y se retiren de los espacios públicos, mientras algunos vecinos salen de sus casas a pasear a sus perros o a hacer deportes.

"Esta bien que quieran pasarla bien pero deberían juntar la basura para que no moleste", señaló a Crónica HD una mujer que pasaba por el lugar con un niño.

A la impotencia por el poco cuidado del espacio por parte de los asistentes al festejo se sumó la indignación por la falta de recaudos frente a la pandemia. Es que muchos de los jóvenes no tenían el barbijo puesto ni mantenían la distancia social: "Es un desastre y una falta de conciencia total. Debemos cuidarnos y cuidar a todos", agregó la vecina.

"Vengo todos los días. Esto pasa todos los fin de semana, hoy está potenciado, pero estamos acostumbrados", contó un vecino que estaba sentado al sol. "Se ve que hoy alguien hizo alguna denuncia y vino la Policía, pero si no, no pasa nada. Anoche, eran por lo menos mil personas. Por un lado, te dicen que hay que mantener distancia y usar barbijo; pero por otro permiten estos excesos que no sé cómo pueden terminar", lamentó el hombre.

En Avenida Asamblea y Emilio Mitre, en tanto, una gran cantidad de jóvenes se congregó para festejar la Navidad después de las 12 de la noche y se extendió hasta muy avanzada la mañana de este viernes.

Una situación idéntica ocurrió en Figueroa Alcorta y Pampa, donde mostraron a cientos de adolescentes y jóvenes reunidos con sus parlantes inalámbricos, sus heladeritas, sus botellas de bebidas alcohólicas y sus vasos plásticos.

"Estoy desde las 19 de ayer (este jueves 24)", contó a Crónica HD uno de los jóvenes que participó del festejo en Parque Chacabuco. "Todos tomaron del mismo pico, la mayoría. La policía tampoco estaba acá testeando rigurosamente", indicó.

En otros parques y plazas, los asistentes en los festejos justificaban su comportamiento a la prensa por el cierre de bares y boliches y por haber estado tantos meses en cuarentena y respetando el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).