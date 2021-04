Ámbar tiene 9 años y juega al fútbol desde los 6. Este año empezó a jugar en el Club ADCP de Viedma pero no la dejan participar por puntos el equipo de fútbol mixto junto a sus compañeros.

Lorena y Sebastián, los papás de la nena dieron una entrevista al programa "Todo en Juego" de Radio Nacional Rock 93.7 sobre la problemática que sufren por no dejarla jugar en el equipo mixto: "Ella cuando empezó a entrenar, los profes del club nos dijeron que ellos estaban dispuestos a entrenarla, pero para competir en los torneos tenían que pedir permiso a la liga de fútbol rionegrina, por lo que ellos hicieron una nota y la elevaron al Consejo Federal de AFA y lo que dijeron es que no estaba regulada la reglamentación para fútbol mixto y que podía jugar, pero en liga femenina".

Por otra parte, el papá de la delantera contó sobre el desconcierto que sintieron cuando le dijeron que Ámbar no podía jugar: "Cuando nosotros presentamos la carta, los clubes de la liga de Río Negro estuvieron de acuerdo con que Ámbar juegue, hasta hace un mes y medio atrás ella estaba autorizada, pero después no dijeron que no".

¿Cuál es el plan estratégico de la @afa en la "gestión de la equidad" si al momento en que las niñas pueden y quieren empezar a competir les cortamos las posibilidades?

¿Cómo logramos niñas con técnica futbolística y entendiendo el juego si no las dejamos jugarlo? pic.twitter.com/mFB9g3QmZv — La Natu del Pueblo (@natumader) April 1, 2021

Ante la consulta sobre cómo la nena de 9 años se interesó por jugar al fútbol, sus papás contaron: "Un día estábamos paseando y vimos un partido de hockey donde eran todas nenas y le dijimos a Ámbar que estaría bueno que haga algún deporte. Y ella nos mira y nos dice: 'Si, si, pero yo quiero jugar el fútbol', la inscribimos en el club, y desde ahí no paró".

"Desde que ella juega siempre fue un grupo súper heterogeneo, los prejuicios los tenemos nosotros, no ellos.", agrega Sebastián.

"El miércoles vamos a reunirnos con el Presidente de la Liga rionegrina junto con un representante del club porque hay una posibilidad de que hagan una Resolución de excepción de la AFA, porque la otra semana empieza el torneo, así que esperamos que la resolución se haga realidad"., concluyeron los papás de la jugadora estrella.

El caso de Martina Raspo

Martina actualmente tiene 9 años, pero desde 2019, cuando tenía 7, luchó para poder jugar en la liga cordobesa fútbol infantil mixto.

Finalmente en febrero de 2020 luego de que junto a sus padres y su entrenador iniciaran un reclamo para que puediera jugar, firmó contrato con la Liga Regional de San Francisco para jugar junto a sus compañeros del Club Tiro Federal y Deportivo Morteros, de Córdoba.

Carolina, la mamá de Martina, y Lorena, la mamá de Ámbar, se pusieron en contacto para pelear por el permiso que le permita jugar la nena rionegrina en la liga de fútbol y hacer este deporte un poco más igualitario.