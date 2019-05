En la ciudad bonaerense de La Plata tiene lugar una manifestación desgarradora de tristeza y desamparo por parte de un niño autista, provocada por la ausencia de su perro Melocotón. La mascota fue apropiada por un delincuente a fines de marzo, y desde entonces el pequeño duerme en el piso, a la espera del regreso de su amigo, y al mismo tiempo su cuadro se ha agravado como consecuencia de la angustia que implica no tener a su can con 12.

El pasado viernes 22 de marzo un grupo de delincuentes intentó irrumpir en una vivienda de la localidad platense de Ringuelet con fines de robo. Sin embargo, el plan de los maleantes se desmoronó al sonar la alarma de seguridad, aunque en su fuga, y bajo el afán de llevarse algo de la propiedad, forzaron una ventana y tomaron a la mascota del hogar.

El pasado viernes 22 de marzo un grupo de delincuentes intentó irrumpir en una vivienda de la localidad platense de Ringuelet con fines de robo. Se tuvieron que fugar por la alarma pero en su afan de llevarse algo, tomaron al perro.

Justamente Melocotón es el fiel compañero de Thiago, un nene de 13 años que sufre autismo, un trastorno que él sabía sobrellevar con la ayuda de su perro. Aquella jornada significó la última vez que el menor durmió en su cama, puesto que a partir de entonces se acuesta en el piso, tapado con mantas, acurrucado, a la espera de que su amigo retorne a casa, en realidad que quienes se lo arrebataron, tengan una muestra de humanidad y lo regresen a casa.

Al respecto, su mamá, Marcela Osini, le detalló a Crónica que "el estado de mi hijo es cada vez más complicado, porque no duerme bien y eso le trae consecuencias, se aísla, entra en depresión, está con horario reducido en la escuela, además no para de llorar, está angustiado, se golpea se muerde".

Por esta razón, ella decidió difundir el anhelo de Thiago en las redes sociales, solicitando todo tipo de información respecto del animal, de color marrón, de un tono más oscuro en sus orejas, de trompa blanca, y que pesa cuatro kilos. La mujer publicó las imágenes de su hijo durmiendo en el suelo, no en su cama, por razones que ella misma reconoce desconocer.

Al respecto, en su publicación, señaló que "no me pregunten por qué no duerme en la cama o por qué no pone un colchón porque no tengo respuestas. Lo que sí sé es que con Melocotón dormía en su cama y además sus crisis eran más llevaderas, porque llora abrazando a su perro, ya no se a quién pedir que lo devuelva, por favor".

Un clamor que hasta el momento no ha tenido ningún tipo de respuesta y por lo tanto cada día que pasa se profundiza el tormento de Thiago. Su mamá no se rinde, y se dirige a quien o quienes se apropiaron de la mascota, sin tomar en cuenta el daño que le causaron al niño de 13 años.

Además, impulsa a los que puedan a que se sumen a la búsqueda, solicitando todo tipo de información respecto a Melocotón, la cual se puede volcar a su cuenta de Facebook: "Marcela Fernanda Osimi".