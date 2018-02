El nene fue hallado en el partido de Lobos.

Un menor de 12 años, quien vive en la localidad bonaerense de La Plata, escapó de su casa y dejó una emotiva carta de despedida, en la cual pide perdón a su familia por no ser "el indicado". El nene fue hallado en buen estado de salud este sábado tras haber estado desaparecido desde el jueves último.

Leonardo Vergara había sido visto por última vez el jueves último en la esquina de 124 y 604, en el barrio Elvira. Este sábado, su padre confirmó el hallazgo.

"No me busques. Ahora estoy muy lejos"

El nene, antes de partir, le dejó una emotiva carta dedicada a su madre: "No fui el hijo indicado, perdoname mamá, no me busques. Ahora estoy muy lejos. Saludos a mi hermano, a Chocho, Yaqui, Lore, a todos. Perdón, Leo. Te amo y a todos también"

Su familia, había asegurado que "Leonardo nunca había hecho algo así". Su padre, Marcelo Leonardo Vergara, anunció que su hijo apareció en perfecto estado en el partido bonaerense de Lobos. Agregó que se fue porque "quería estar solo y ver a su tío, quien vive en Roque Pérez. Pidió una bici y se fue para Lobos, donde lo encontramos".