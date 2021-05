Este mes, Netflix lanza las segundas temporadas de series aclamadas como Selena y de la atrapante ¿Quién mató a Sara?. También llega al despedida de la celebre comedia El método Kominsky, y se estrena una nueva producción centrada en un equipo de superhéroes que deberá hacer honor a su legado.

Pero además, renueva su catálogo de peliculas y documentales para pasarte horas en la plataforma de streaming.

Selena: La Seria (segunda parte)

Luego de una primera parte estrenada en diciembre en la plataforma de streaming, la bioserie sobre la querida Selena Quintanilla -una de las grandes referentes del tex-mex, quien murió asesinada a los 23 años- vuelve con una segunda parte donde volverá a lucirse esa revelación que es Christian Serratos.

Según informó Netflix, esta prolongación de la historia se enfocará en el núcleo familiar de la artista y en lo importante que era para ella encontrar el equilibrio entre su fama y el tiempo que pasaba con sus seres queridos.

"Mientras se acerca a la cima de su carrera, Selena se enfoca en cumplir otros sueños más allá de la música, pasar tiempo con su familia y ser fiel a sí misma”, adelanta la sinopsis del servicio de streaming sobre la vuelta de la producción que cuenta con las actuaciones secundarias de Gabriel Chavarría, Ricardo Chavira, Noemí González, y Seidy López, y que tuvo el aval de la familia de la fallecida intérprete. Disponible desde el 4 de mayo.

El Legado De Júpiter

Uno de los grandes estrenos de este mes es la producción de superhéroes basada en la saga de novelas gráficas creadas por Mark Millar y Frank Quitely. El legado de Júpiter pondrá el foco en los herederos de un grupo de superhéroes que protegió al mundo desde la década del 30 en adelante.

Se trata de un equipo que deberá sortear una serie de limitaciones y obstáculos para honrar a sus predecesores; es decir, en este relato serán los hijos quienes llevan el peso del legado.

La serie fue producida por Steven S. DeKnight -guionista y director de series como Buffy: la cazavampiros, Angel, Smallville y Daredevil- y está protagonizada por Josh Duhamel, Leslie Bibb, Ben Daniels, Andrew Horton, Mike Wade, Matt Lanter, y Elena Kampouris. Disponible desde el 7 de mayo.

Love, Death & Robots (Segunda temporada)

La serie de antología creada por Tim Miller, con producción de David Fincher, fue una grata sorpresa cuando se estrenó hace dos años, con 18 brillantes episodios animados. Por lo tanto, esta vuelta es motivo de festejo para los fanáticos de una producción que encontró su nicho y que aspira a superarse en esta segunda temporada.

De acuerdo a lo que adelantó el portal IGN, “este regreso combinará los ideales, la estética y la narración de la ciencia ficción tanto distópica como utópica, así como la narración de fantasía, una mezcla similar a lo visto en la primera temporada y de la cual muchos fans se enamoraron”.

Love, Death & Robots vuelve con 8 episodios y una tercera temporada confirmada para el año próximo, también de 8 capítulos. Disponible desde el 14 de mayo.

¿Quién mató a Sara? (Segunda temporada)

La primera temporada de ¿Quién mató a Sara? se estrenó en Netflix en marzo y se convirtió en un verdadero fenómeno, un atrapante whodunit que mantuvo en vilo a sus seguidores y que permaneció por varias semanas en el podio de lo más visto de la plataforma.

Recordemos que el enigma comenzaba cuando Alex Guzmán (Manolo Cardona) era injustamente condenado a 18 años de prisión por el asesinato de su hermana Sara (Ximena Lamadrid). Tras cumplir su condena, el hombre jura vengarse de la poderosa familia Lazcano, a la cual culpa por el trágico hecho, dado que fue incriminado por sus integrantes. ¿Qué nos espera en esta segunda entrega?

Netflix brindó algunas pistas en su sinopsis oficial. “Para concretar su venganza, Alex tendrá que adentrarse en la oscura psique de su hermana y aceptar el hecho de que nunca conoció a la verdadera Sara”, adelantó la plataforma de streaming sobre la vuelta de la serie mexicana creada por José Ignacio Valenzuela. Disponible desde el 19 de mayo.

El Método Kominsky (Tercera temporada)

El método Kominsky concluye con su tercera temporada y con una noticia que fue anunciada en septiembre de 2020: la ausencia de Alan Arkin en la entrega final. El actor, quien interpretó a Norman Newlander, un viudo algo gruñón, amigo incondicional del actor y maestro de actores Sandy Kominsky (Michael Douglas, ganador del Globo de Oro por su interpretación) decidió no formar parte del final de la excelente comedia de Chuck Lorre, posiblemente su producción más sólida y concisa.

De acuerdo a lo comunicado, Arkin ya había informado que no planeaba estar en la serie por más de dos temporadas, pero de todos modos su partida fue una verdadera sorpresa. Como consecuencia, Lorre tuvo que reinventar la serie -cuyo corazón era esa amistad- y encontrarle un nuevo eje.

“Mientras se prepara para otro capítulo, Sandy lidia con una dura pérdida, una desalentadora obligación financiera, una importante reunión y un gran impulso en su carrera”, es lo único que trascendió sobre esta tercera temporada en la que Kathleen Turner tomará un mayor protagonismo en este reencuentro con Douglas. Disponible desde el 28 de mayo.

Monstruo

Monstruo narra la historia de Steve Harmon (Kelvin Harrison, Jr.), un estudiante sobresaliente de 17 años cuyo mundo se desmorona cuando es acusado de homicidio.

La película muestra cómo cambia radicalmente de este estudiante de cine inteligente y agradable, procedente de Harlem y matriculado en un instituto de élite, con una compleja batalla legal que podría acabar con su encarcelamiento de por vida. Disponible desde el 7 de mayo.

Oxígeno

Oxígeno es un thriller de supervivencia francés dirigido por Alexandre Aja. Cuenta la historia de una joven (Mélanie Laurent, 6 en la sombra, Malditos bastardos) que se despierta en una cápsula criogénica y no recuerda quién es ni cómo acabó allí.

A medida que se va quedando sin oxígeno, debe recuperar la memoria para escapar de esa pesadilla. Disponible desde el 12 de mayo.

Los hijos de Sam: Un descenso a los infiernos

La busca y captura del Hijo de Sam tuvieron en vilo al mundo entero a finales de la década de 1960, pero la historia de uno de los asesinos en serie más célebres de la historia de EE. UU. cayó en el olvido... hasta ahora.

Aun cuando el arresto y la posterior condena de David Berkowitz supusieron el fin de una pesadilla para muchos neoyorquinos, para Maury Terry, periodista y autor de "Ultimate Evil: The Search for the Sons of Sam", el misterio no había hecho más que empezar. El documental estará disponible desde el 5 de mayo.

