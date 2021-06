El enfrentamiento comenzó en 2019. Roma, la película de Alfonso Cuarón producida por Netflix, estaba nominada al Oscar por la Mejor Películas del años y compartía la terna con Green Book de Peter Farrelly, una producción de Amblin Partners, la compañía de Steven Spielberg.

Si la película del director méxicano hubiese ganado la estatuilla, se habría convertido en la primera producción de una plataforma de streaming en quedarse con el premio más importante. Pero finalmente el film que se consagró esa noche del 24 de febrero fue Green Book.

No obstante, la cinta de Cuarón se llevó tres estatuillas y las críticas de Spielberg no tardaron en llegar: “No creo que películas que han estado en un par de cines durante menos de una semana deban optar a las nominaciones de los Premios de la Academia. Menos y menos cineastas van a esforzarse por recaudar o para competir en Sundance y, posiblemente, lograr que un sello especializado distribuya sus películas en cines".

"Ellos van a dejar que el negocio del SVOD [Streaming Video On-Demand] financie sus películas. Tal vez con la promesa de una escasa ventana en cines de una semana para cualificar para la temporada de premios. Pero, de hecho, una vez te comprometes con el formato televisivo, eres una TV movie”, manifestó en ese momento el consagrado director.

Incluso planteó la posibilidad de acudir a la Academy Board of Governors para manifestar su preocupación por la proliferación de la ventanas digitales y, de paso, para intentar cambiar los criterios de cualificación de un largometraje para los premios.

Pero al parecer, Spielberg cambió de opinión en estos años. El director se unió a la plataforma con un millonario acuerdo para producir contenido a través su productora.

Según Deadline, en el marco de esta alianza con el servicio de streaming Amblin Partners desarrollará varias películas al año para Netflix. El acuerdo coexistirá con el que ya mantiene la productora de Spielberg con Universal Pictures. "Spielberg hará algunas películas para Universal y otras para Netflix", apunta la web. Se desconoce qué cifra se embolsará el realizador por este nuevo proyecto.

En tanto, Variety, indicó que se espera que Amblin produzca al menos dos películas al año para Netflix durante un número indeterminado de años, con la seria posibilidad incluso de que Spielberg pueda dirigir varios de los proyectos, que también contaría con el financiamiento de la plataforma.

De todas formas, esta no será la primera vez que las empresas realizan un trabajo conjunto. Netflix ya estrenó El juicio de los 7 de Chicago, producida por Amblin y dirigida por Aaron Sorkin, que obtuvo seis nominaciones al Oscar. La película se filmó originalmente para ser distribuida por Paramount, pero fue vendida a Netflix por el cierre de los cines en 2020 debido al Covid.

Además, la plataforma de streaming dio un paso al frente para adquirir, financiar y distribuir Maestro, la película que Bradley Cooper dirige y protagoniza sobre el icónico compositor Leonard Bernstein. El film está actualmente en preproducción.

Los detalles del acuerdo entre Netflix y Spielberg

"En Amblin la narración siempre estará en el centro de todo lo que hacemos, y desde el momento en que Ted (Sarandos) y yo comenzamos a discutir una asociación, quedó muy claro que teníamos una oportunidad increíble para contar nuevas historias juntos y llegar al público de nuevas formas. Esta nueva vía para hacer nuestras películas, junto con las historias que seguimos contando con nuestra familia de Universal y nuestros otros socios, será increíblemente satisfactoria para mí personalmente", apuntó Spielberg en un comunicado.

Por su parte, el CEO y jefe de contenido de la plataforma, Ted Sarandos, calificó a Spielberg de "creativo visionario y líder" y aseguró que el equipo de Netflix está "honrado y emocionado de ser parte de este capítulo de la historia cinematográfica de Steven".

En tanto, Scott Stuber, director de Películas globales de Netflix, comentó: "Hablar de Amblin y de Steven Spielberg es hablar de entretenimiento increíble. Su pasión y su talento artístico se combinan para crear películas que atrapan y también desafían al público. Tenemos muchas ganas de ponernos manos a la obra".

Este acuerdo, similar a los que Netflix tiene con otros célebres directores como Martin Scorsese, David Fincher o Spike Lee, parece indicar que no queda otra alternativa que ingresar de lleno al ascendente mundo del streaming.

Vale aclarar que luego de sus críticas, Spielberg aclaró su posición en un comunicado a The New York Times, en el que negó haber intentado evitar que Netflix ganara un Oscar: "Quiero que la gente encuentre su entretenimiento en cualquier forma o modo que les convenga. Pantalla grande, pantalla pequeña: lo que realmente me importa es una gran historia y todos deberían tener acceso a grandes historias".