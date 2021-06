La Casa de Papel, una de las series más exitosas de Netflix, está llegando a su fin y los fanáticos esperan la quinta y última temporada. A modo de adelanto, la plataforma de streaming dio a conocer las primeras imágenes de la última entrega de la ficción y comunicó la fecha del estreno

La serie creada por Álex Pina llegó en 2017 por la cadena española Antena 3, pero cuando Netflix adquirió los derechos de distribución se convirtió en un éxito a nivel mundial y la empresa se encargó de darle continuidad a la historia.

Esta quinta temporada estará protagonizada por Úrsula Coberó (Tokio), Álvaro Morte (El Profesor), Itziar Ituño (Lisboa), Pedro Alonso (Berlín), Miguel Herrán (Rio), Jaime Lorente (Denver), Esther Acebo (Estocolmo), Enrique Arce (Arturo), Darko Peric (Helsinki), Hovik Keuchkerian (Bogotá), Luka Peros (Marsella), Belén Cuesta (Manila), Fernando Cayo (Coronel Tamayo), Rodrigo de la Serna (Palermo), Najwa Nimri (Inspectora Sierra) y José Manuel Poga (Gandía), entre otros.

En tanto, Miguel Ángel Silveste y Patrick Criado están confirmados como las nuevas incorporaciones al elenco, dirigidos por Jesús Colmenar, Koldo Serra y Álex Rodrigo. El rodaje se llevó a cabo en Dinamarca, España y Portugal.

¿Cuándo sale la nueva temporada de La Casa de Papel?

Las primeras imágenes de la entrega final muestran el caos dentro y fuera del Banco de España: con el Profesor fuera de juego después de que Sierra haya encontrado su escondite y Lisboa a salvo dentro del Banco. Comienza la guerra y vemos cómo la Banda tendrá que sacar su lado más duro para sobrevivir en unas imágenes donde la angustia, las armas y la desesperación por no contar con un plan son los protagonistas.

La Banda lleva encerrada más de 100 horas en el Banco de España,consiguió rescatar a Lisboa pero viven uno de sus peores momentos tras haber perdido a uno de los suyos. El Profesor fue capturado por Sierra y, por primera vez, no cuenta con un plan para escapar.

Cuando parece que nada puede ir a peor, llegará un nuevo enemigo mucho más poderoso que cualquiera de los anteriores: el ejército. Se acerca el final del mayor atraco de la historia y lo que empezó siendo un robo, ahora se transformará en una guerra.

Además de las primeras imágenes, Netflix reveló que la última temporada se dividirá en dos partes, de 5 capítulos cada una, y se estrenarán el 3 de septiembre y 3 de diciembre de 2021.

"Cuando empezamos a escribir la parte 5 en plena pandemia sentimos que debíamos cambiar lo que se esperaba de una temporada de diez capítulos y buscamos por todos los medios generar una sensación de final de temporada o final de serie en ese primer volumen", explicó su creador, Álex Pina.

"Decidimos trabajar en un género bélico extremo y colocar a La Banda contra las cuerdas. En el volumen 2 nos centramos más en la emocionalidad de los personajes, es un viaje por su mapa sentimental que nos conecta directamente con la despedida", agregó.

¿El profesor tendrá su propia serie?

Dada la cantidad de fanáticos que tiene en todo el mundo se pensaba que sus creadores podrían haber querido sacarle más jugo a la historia. Sin embargo, parece que eso no ocurrirá.

Javier Gómez Santander, uno de los guionistas de la serie, aseguró que no se considera hacer un spin-off con algunos de los personajes, aunque no lo descartó del todo.

"Ni siquiera pienso en una continuidad. Tampoco se puede descartar, esa es la realidad, pero ahora estoy cansado, es una serie que te exprime mucho. El horizonte que acaba es muy bueno para mí mentalmente. Si ahora tengo que pensar que un spin-off vendrá después, digo 'hazlo tú'", aseguró Santander, según consignó de Terra.

"Quizá en dos años me apetezca porque es cierto que tengo un gran amor por la serie, pero no estamos con la brújula configurada para guardarnos las cosas para nosotros. Si en un rato queremos hacerlo porque tenemos una idea, bien, pero por ahora no", agregó.

