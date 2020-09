Los usuarios de Netflix y Spotify, como los de Amazon, Google y Facebook, entre otros servicios digitales extranjeros, deberán solicitarles a las empresas que les facturen en pesos para evitar pagar el adelanto de 35 por ciento del Impuesto a las Ganancias.

Así lo afirmó este viernes la abogada e integrante de Unión de Consumidores y Usuarios, Fernanda Lacey, quien además advirtió que la "pesificación" del servicio a nivel local "no garantiza que el usuario quede exceptuado" de la retención de ese impuesto. “Tiempo atrás Netflix lo permitía”, sostuvo la abogada.

Lacey puntualizó que aún con la facturación en pesos "los consumidores deben ver en el resumen de sus tarjetas si tienen incluido el Impuesto PAIS" y, si es así, al usuario se le sumará el aumento del 35 por ciento “liso y llano".

Otros especialistas tributarios coincidieron de esta forma en que "todo aquello que hasta ahora pagaba el impuesto PAIS, queda comprendido" para el adelanto del impuesto a las Ganancias.

Estallaron los call center

El martes pasado, "estallaron los call center" en las empresas que prestan estos servicios, manifestó uno de los ejecutivos, por la cantidad de llamados de consumidores que pedían cambiar el esquema de facturación, tras el anuncio del Banco Central.

Las consultas de los consumidores sobre las web de las plataformas tuvieron entre dos y hasta cuatro horas en "sala de espera" a los reclamantes, que pedían algún tipo de respuesta, ante el desconcierto generado por no saber si el impuesto también incluía a estos servicios.

Lacey sostuvo que la mayoría de las consultas fueron por los servicios de Netflix y Spotify, si bien indicó que hay "muchos otros servicios y consumos digitales que están alcanzados por la medida", como "la nube de Apple, para quienes usan IPhone".



Esta medida impactará en consumidores que habitualmente no pagan Impuesto a las Ganancias y les será “novedoso y preocupante que la devolución de la retención ocurra recién al término del ejercicio anual", en el primer semestre del próximo año, explicó la especialista.

La situación de las empresas

Tal como si fuera una crisis de comunicación empresaria, Lacey señaló que "todo es muy nuevo" para las multinacionales digitales y que el decreto recién lleva "48 horas", lo que provocó un intenso análisis, por parte de estos proveedores de servicios, del impacto de las medidas dispuestas por el Banco Central.

Por su parte, desde el sector empresario remarcaron que "ningún banco ni tarjeta de crédito puede modificar la moneda en la cual el usuario contrató el servicio" e insistieron en que una modificación de esa naturaleza "debe hacerla el cliente con el titular o empresa propietaria".



"Cuando las empresas no son locales es muy complejo, hay un tema de comercio electrónico que no está totalmente regulado", indicó Lacey y consideró que si la empresa está radicada en el país y brinda servicio en nuestro país "debería cobrar el servicio en la moneda corriente", salvo que la empresa no tribute" en Argentina.

Además, según explicó la abogada, la empresa "está liquidando en dólares y convirtiendo a pesos” y, si esto continúa así, “nadie se va a poder librar del impuesto” porque las operaciones que figuren en dólares y se conviertan en pesos “son pasibles de ser alcanzadas por la retención".