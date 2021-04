Trabajadores autoconvocados de la salud de Neuquén se refirieron al bono en respuesta a la oferta del Gobierno de esa provincia a sus reclamos, en el marco de una manifestación que fue masiva en apoyos y que se desarrolló hoy en pleno centro de la capital provincial.



"Un bono no es una recomposición salarial", afirmaron los trabajadores autoconvocados en una conferencia de prensa que brindaron en el marco de la manifestación tras el anuncio de la "Asignación Covid" de 30 mil pesos, en tres cuotas, que el Gobierno neuquino otorgó ayer por decreto al personal de salud.



Los referentes explicaron que "no hay un rechazo porque no hay una oferta" y agregaron que se trató en realidad de "una imposición del Gobierno" provincial.



"Lo que las asambleas exigen es que hagan una propuesta seria, salarial, al básico, porque este Gobierno nos adeuda mucho", completaron.

Asimismo, sostuvieron que las autoridades provinciales "sólo están mirando la productividad de las empresas petroleras" y lamentaron que "ese es el único interés que hasta el momento vienen manifestando".manifestaron los trabajadores de salud y señalaron que "si no hay una oferta seria y real del Gobierno, los piquetes no se levantan".Por último, precisaron que exigen

Imágenes de las diferentes manifestaciones

Una de las tantas manifestaciones de los Trabajadores de la Salud en Neuquén.

Así viven la manifestación los Trabajadores de la Salud en Neuquén.

Las protestas de los Trabajadores de la Salud en Neuquén se desarrollaron sin mayores incidentes. (Gentileza: Diario Río Negro)

La conferencia de prensa de los trabajadores autoconvocados de salud se realizó en el monumento a San Martín de la capital provincial y finalizó con una multitudinaria marcha por las calles del centro de la ciudad, que contó con la presencia de organizaciones sociales, políticas y sindicales de la provincia de Neuquén.Se mantienen 14 cortes de ruta distribuidos en las localidades de Añelo, Zapala, Plaza Huincul, San Patricio del Chañar, Picún Leufú, Chos Malal, Junín de los Andes y Villa La Angostura.