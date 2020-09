El municipio de Neuquén cerrará el domingo próximo los espacios públicos y colocará vallados en sectores de la ciudad para impedir la circulación de vehículos en cumplimiento del decreto provincial que lo limita, en el marco de las restricciones vigentes por la pandemia de coronavirus.



Los operativos se realizarán con personal municipal y de la policía provincial, informó la comuna neuquina.



El subsecretario de Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana, Francisco Baggio, explicó que “el domingo, solo podrán circular caminando”, precisó que “en Paseo Costero no se podrá ingresar en vehículos porque se colocarán vallas” y dijo que “serán cerrados espacios públicos recreativos”.

El funcionario anticipó también que “en caso de detectar circulación de vehículos el día domingo o el fin de semana después de las 20 y de no ser trabajadores esenciales, se retendrá el vehículo, la licencia de conducir y quedará a disposición del Tribunal de Faltas con multas que oscilan entre los 50 mil y 150 mil pesos”.“Los controles van a ser estrictos, y no nos va a temblar el pulso para secuestrar el vehículo la cantidad que sea necesaria porque tenemos la capacidad para hacerlo”, dijo Baggio.Asimismo, recordó que desde hace dos semanas se realiza una campaña de difusión de las medidas preventivas vigentes, pero reconoció que “vemos que no fue suficiente y la gente siguió circulando en auto el domingo, por eso es que entre hoy y mañana vamos a difundir medidas de prevención, y el domingo va a ser muy fuerte y restrictivo”.