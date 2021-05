Tras la decisión del gobierno nacional de aislar de manera estricta por nueve días ciertas regiones de nuestro país, uno de los temas más importantes tiene que ver con la presencialidad de la clases.

Por tal motivo, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, dialogó con Crónica HD para aclarar las dudas que rodean al ámbito educativo: "Transitamos realidades diferentes en todo el territorio argentino, nuestra diferencia con la ciudad de Buenos Aires no se vincula por la presencialidad sí o no, porque la presencialidad la queremos todos y trabajamos para tener un inicio de ciclo lectivo en el marco de la pandemia que nos permita tener una maximización de la presencialidad. Ahora también la realidad epidemiológica comenzó a complejizarse, y es ahí donde tenemos la diferencia con Larreta (Horacio), que no toma conciencia de la gravedad de la situación sanitaria epidemiológica que transita la ciudad de Buenos Aires".

El funcionario sostuvo además que "a lo largo de estos meses hemos tenido la posibilidad de sostener en gran parte del territorio argentino la presencialidad, las últimas dos semanas han sido complejas porque los indicadores implicaron tener que poner en suspenso la presencialidad pero no las clases que siguen con modelo no presencial o virtual en algunos casos, y es así que en las últimas dos semanas se tuvo que suspender en la Pampa, San Luis, Neuquén, Corrientes o Santiago del Estero para mencionar algunas provincias que estaban con muy buenos indicadores epidemiológicos pero empezaron a complejizarse porque iba a ocurrir lo que todo sabíamos, y principal preocupación de presidente, que lo que ocurriría en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires iba a terminar irradiando a toda la Argentina, por eso, había que tomar medidas de restricción en todo este territorio para poder proteger al resto del país, cuestión que no ocurrió por malas decisiones, creemos de Horacio Rodríguez Larreta, que parecía encaprichado en no asumir la complejidad de la situación sanitaria".

Con relación al seguimiento diario que se hace en los distritos, Trotta sostuvo que "tenemos una plataforma que hemos desarrollado que se llama Cuidar Escuela, en la que participan 23 de las 24 jurisdicciones cargando la información de sus escuelas todos los días, y la ñunica jurisdicción que no participa es la ciudad de Buenos Aires, eso también llama la atención porque desarrollamos eso en el marco del Consejo Federal y eso nos permite determinar que en la escuela cuando se cumplen los protocolos es un lugar de bajos riesgos".

Respecto a los protocolos, el ministro argumentó que "es importante dejar en claro dps aspectos: que permite la presencialidad en la escuela, protoclos estrictos que hay que fisvalizar su cumplimiento y una realidad epidemiológica de base, cuando esta realidad se complejiza en la sociedad, esto termina impactando en la escuela y otros ámbitos, por eso es que se tiene que tomar por momentos ciertas medidas. A pesar de ser la escuela un espacio de bajo riesgo, hay que tomar las medidas restrictivas para disminuir la circulación y contener esa curva de contagios, pero también vemos una saturación del sistema sanitario ya que estamso viendo todos los días en este momento complejo de la pandemia, récord de casos y fallecimientos, y eso es lo que deb hacer tomar conciencia a toda la dirigencia política de adoptar estas medidas, a partir de lo que son resoluciones consensuadas con todas las jurisdicciones de nuestro país".

En tanto, Trotta destacó que "la presencialidad a principios de año fue muy intensa y fuimos el país de América Latina que tuvo mayor intensidad en presencialidad, y esto fue el compromiso de todas las jurisdicciones y que tiene que ocurrir en 9 días, no es una cuestión de deseo, es una cuestión de la realidad sanitaria y epidemiológica en aquellos lugares donde logramos mejorar los indicadores, vamos a poder recuperar la presencialidad que teníamos previamente a estas medidas, por eso queremos contextualizar a ciertos lugares que estaban en una situación muy positiva como la provincia de Salta, que junto a Jujuy y Misiones, eran las tres mejores jurisdicciones, pero en los últimos dos días tuvieron un crecimiento exponencial grande y se complicó la situación".

Por otra parte, el funcionario añadió que desde el Gobierno nacional "vamos a priorizar la entrega de netbooks en las escuelas rurales y en las de integración bilingües" así como "robustecer el proceso de inversión este año".

"Debemos corregir al abandono del Conectar igualdad entre el 2015 y el 2019", agregó Trotta y dijo que "en este sentido también se están reactivando las empresas de electrónica con las que trabajamos para llegar a esta instancia", las que después de la gestión de Mauricio Macri "estaban abandonadas".

Nicolás Trotta: tarifa social y conectividad

En tanto, también señaló que es central "la tarifa social para el acceso a la conectividad" y que "todos los beneficiarios de la beca Progresar tienen el derecho de acceder a esta tarifa social de la conectividad", que también fortalece el trabajo "en el marco de la no presencialidad".

Por otra parte, consideró que "no se puede titubear frente a decisiones en el marco de una realidad epidemiológica que cada vez se hizo más compleja desde esa primera decisión desde hace un mes atrás".

"Nosotros, más allá de las críticas que se pueden recibir de un sector u otro, hay que poder analizar las variables y ser conscientes que las decisiones sobre la presencialidad exceden el ámbito educativo, porque todos queremos la presencialidad", finalizó.