Por Matías Resano

mresano@cronica.com.ar

Sin lugar a dudas, uno de los mayores reflejos del aislamiento obligatorio lo constituye la falta de reuniones de índole familiar y amistosa, que a su vez desencadena desánimo, impaciencia y tristeza. Las mismas sensaciones que, en forma más aguda y angustiante, han padecido quienes debieron postergar su casamiento o su fiesta de 15 años. Ese día tan anhelado y soñado que deberán esperar, sin saber hasta cuándo, aquellos que han decidido celebrar ese momento inolvidable y único en sus vidas.

En la ciudad santafesina de Rosario, Matías y Micaela habían designado el 27 de junio como el día de rúbrica de su matrimonio. Pero el joven comenzó a resignarse cuando el coronavirus todavía no era una realidad en territorio argentino, pero sí en China y en Europa. Presunciones que cristalizó en certezas, en primera instancia en marzo al decretarse la cuarentena. "En aquel entonces comenzamos a hablar con el salón y a principios de mayo nos dijeron que calculaban que en agosto se normalizará la situación", detalló Matías.

Cuestión de fe. Los enamorados sueñan con que se levante el aislamiento.

Los cálculos fallaron y el festejo se reprogramó para el próximo 30 de enero, con una doble incertidumbre, por un lado los costos, dado que la pareja abonó el 55% del evento, y la presencia de seres queridos provenientes del exterior y de la ciudad de Buenos Aires.

Al mismo tiempo, debieron cambiar de planes en lo que refiere a la luna de miel, la cual en principio disfrutarían en Italia, destino que fue modificado por Perú, y este corrió la misma suerte, por el sur argentino. Una odisea de cambios, por la cual el hombre confesó que "al principio fue chocante y generó desazón, fue un bajonazo, y después uno se acostumbra y te resignás a esperar". Lo cierto es que 5.500 parejas aguardan dar el sí, teniendo en cuenta que sólo los casos excepcionales están habilitados para casarse.

En una iglesia de la zona de Parque Chacabuco, y posteriormente en un salón de fiestas de Puerto Madero, también celebrarían sus 15 años de noviazgo, Laura y Oscar. Ellos, luego de tanto tiempo de novios, determinaron ratificar su amor mediante el matrimonio. El "sí quiero" de ambos se hubiese escuchado el 5 de julio pasado, de no ser por los hechos de público conocimiento.

Una postergación que la pareja comenzó a asimilar lentamente, aferrándose en principio al anhelo de poder cumplir el sueño, que por razones personales se dilató durante ocho años.

Laura y Oscar llevan 15 años juntos.

Al respecto, la joven reveló que "al principio fue mucha ansiedad e incertidumbre. Al menos para mí fue un golpe durísimo porque nos costó mucho elegir la fecha, y escogimos una especial. Eso nos dolió, y cuando empezaron en mayo a decir que era el pico, ya me decepcioné". Por lo tanto, pocas semanas antes de la fecha elegida aceptaron finalmente que deberán aguardar hasta el año próximo.

Para ser más exactos, Laura dejó en claro que "con mi novio decidimos no hacerlo hasta que aparezca la vacuna, porque no queremos que en un evento único para nosotros la gente tenga miedo a abrazarse o a bailar. Nos convencimos de que si esperamos tanto tiempo podemos esperar un poco más. Esperemos que sea la fiesta perfecta que imaginamos".

Fiestas de 15

Para una mujer sus 15 años son por demás especiales puesto que marcan el fin de una etapa, con los recuerdos emotivos que ello implica, y el inicio de otra, que también despierta un sinfín de emociones maravillosas.

Mucho más aún si es para recordar y sentir presente a un ser querido que en el caso de Sol la marcó en su tan corta vida. Su abuela no está físicamente desde el año pasado, y a partir de entonces, en el mismo día de su cumpleaños, la adolescente decidió llevar a cabo su fiesta de 15. La cita estaba pactada para el 23 de noviembre, en una quinta de la localidad bonaerense de Florencio Varela, con más de 150 personas. La protagonista de la celebración había planificado las mesas, la entrada, y prácticamente no había dejado detalles al azar.

Hay que conformarse. Sol festejó sus 15 en su casa.

Sin embargo, todo ello quedó en pausa cuando el Covid-19 avanzó a pasos acelerados en nuestro país, y una consecuencia fue la venta trunca del automóvil de sus padres, para poder costear los gastos del evento. No obstante, esta imposibilidad no es nada, más allá del revés económico que comprende, en comparación con la tristeza y la desilusión de la menor.

En este sentido, su mamá, Mary, señaló a Crónica que "si bien el gasto era mucho, nosotros estábamos esperanzados en cumplirle su ilusión". Un deseo que en principio parecía hacerse añicos, principalmente por no poder poner en marcha el motor del festejo: el día del natalicio de la abuela de Sol. Sin embargo, la menor, con una entereza y una madurez admirables, reconoció que "si bien faltan dos meses, sinceramente creo que podamos hacer la fiesta como lo teníamos pensado. Pero eso no me hace cambiar de idea, festejaré en honor a mi abu. El evento será mis dulces 16".

Salones de fiestas, en la lona

Las desilusiones de Sol, Laura, Oscar, Matías y Micaela ilustran las de tantos celebrantes que están a merced de la incertidumbre propia de esta pandemia, que también les asestó un golpe duro, en algunos casos letal, a los propietarios de los salones de fiestas.

En este sentido, desde la organización Salones y Multiespacios Argentina informaron a este medio que "es una gran crisis sin precedentes. El 50% de los salones y multiespacios ya cerraron sus puertas y nunca más las van a volver a abrir. Los salones ya no tienen posibilidades de recuperar el capital invertido. Sólo acumularon deudas en estos casi seis meses. Muchos perdieron todo lo que lograron en años de sacrificio junto a sus familias, en unos pocos meses".

A su vez, desde dicho núcleo de establecimientos, los eventos se reprogramaron para el año próximo, respetando los porcentajes de las señas pagadas por sus clientes.